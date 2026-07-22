„Trendforce“ prognozuoja, kad NAND atminties trūkumas baigsis 2027 m.
Tarp gausybės neigiamų naujienų, apėmusių visą puslaidininkių pramonę, NAND atmintis gali būti viena iš nedaugelio pagrindinių komponentų, kurių vėl bus pakankamai. Remiantis naujausia „TrendForce“ ataskaita, tikimasi, kad duomenų saugojimo tiekimo grandinė pasieks pusiausvyrą iki 2027 m., todėl tai bus vienintelė kompiuterijos sritis, kurioje prognozuojamas stabilumas. Nors prognozuojama, kad NAND ir visų nuo jos priklausančių SSD duomenų saugojimo sprendimų paklausa iki 2026 m. pabaigos išliks didesnė už pasiūlą, „TrendForce“ prognozuoja, kad 2027 m. paklausa ir pasiūla sugrįš į normalią padėtį. Šiais metais likusiam laikotarpiui numatomas apie 4–6 % pasiūlos deficitas, palyginti su paklausa. Tačiau numatoma, kad 2027 m. antroje pusėje tiekimo grandinėje pagaliau bus pasiekta pusiausvyra, o po metų NAND pasiūlos deficito nebeliks.
Šią pasiūlos pusiausvyrą lemia keli veiksniai. Pirma, lemiamą vaidmenį atlieka padidėjęs „SK hynix“, „Micron“, „Samsung“, „YMTC“ ir kitų NAND tiekėjų gamybos pajėgumas. Kas mėnesį pagaminamų silicio plokščių skaičiaus didėjimas kartu su technologinių procesų atnaujinimais žymiai padidins pasiūlą, ir po ilgo neapibrėžtumo laikotarpio šio produkto rinka pasieks pusiausvyrą. Antrasis veiksnys – nuolat silpna vartotojų paklausa, nes dėl DRAM ir NAND Flash trūkumo buitinės elektronikos kainos taip smarkiai išaugo, kad daugelis vartotojų nusprendžia nepirkti naujos įrangos, siekdami išvengti didelių kainų skirtumų, palyginti su praėjusiais metais. Verslo sektoriuje serverių paklausa toliau augs ir sunaudos didžiąją dalį NAND pasiūlos. Serverių paklausa sudaro apie 40 % produkcijos suvartojimo, o išmanieji telefonai ir nešiojamieji kompiuteriai kartu sudaro daugiau nei 40 %.
Tačiau JAV, Japonijos ir Pietų Korėjos atminties gamintojai modernizuoja savo gamyklas nuosaikiu tempu, vengdami sparčios plėtros. Didžiąją dalį pasaulinės NAND gamybos lems Kinija ir jos įmonė YMTC, nes tikimasi, kad šiais metais Kinija padidins savo pasaulinę NAND gamybos dalį iki beveik 19 %. Nors pasauliniu mastu tai atrodo reikšminga, dauguma Kinijoje pagamintų lustų patenkins tik vidaus žemyninės dalies paklausą, o tik nedidelė gamybos dalis bus skirta išoriniams tiekėjams, pavyzdžiui, „Lenovo“ nešiojamiesiems kompiuteriams.
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