„Witcher 3“ papildymas „Songs of the Past“ bus pristatytas „Gamescom“
Gegužę „CD Projekt Red“ paskelbė apie „The Witcher 3: Wild Hunt“ papildymą „Songs of the Past“ kaip paskutinį Geraltui skirtą turinį prieš „The Witcher 4“ išleidimą, nors detalių apie jį atskleidė labai nedaug. Dabar oficiali „The Witcher“ paskyra „X“ tinkle pranešė, kad žaidėjai „Gamescom“ atidarymo vakare galės „pamatyti ištrauką iš „The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past“.
Nėra aišku, kiek informacijos apie būsimą DLC bus atskleista, tačiau tikėtina, kad pamatysime tik žaidimo vaizdo įrašą arba naują treilerį, nes ankstesniuose oficialiuose pranešimuose DLC išleidimo data buvo numatyta 2027 m. Studija atskleis visą naują informaciją apie DLC „Gamescom“ parodoje, rugpjūčio 25 d. 18:00 UTC. Atrodo tikėtina, kad be to, ką studija planuoja parodyti, sužinosime ir tikslią išleidimo datą.
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