„Steam Deck“ pardavimai stipriai sumažėjo po kainos padidinimo
Remiantis naujausia „Boiling Steam“ ataskaita, kurioje „Steam“ įrangos pardavimai stebimi ekstrapoliuojant „Valve“ geriausiai parduodamų produktų sąrašo duomenis, nuo birželio pradžios „Steam Deck“ pardavimai smarkiai sumažėjo. Analitikai praneša, kad „Steam Deck“ nukritimas iš penktos į 14-ą vietą geriausiai parduodamų produktų sąraše gali reikšti iki 82 % savaitinių pardavimų sumažėjimą.
Tai reiškia, kad „Steam Deck“ pardavimai greičiausiai sumažėjo nuo maždaug 11 000–18 000 vienetų per savaitę 2025 m. iki vos 1 400–3 000 vienetų per savaitę 2026 m. liepos mėn. Išsamiau išnagrinėjus skaičius, tai galėtų reikšti maždaug 72 % pajamų, gautų iš „Steam Deck“ pardavimų, sumažėjimą, nepaisant aukštesnės kainos. Svetainė prognozuoja, kad, jei konkurentų įrenginiai su panašiomis kainomis, pavyzdžiui, galingesnis 899,99 JAV dolerių kainuojantis „ASUS ROG Ally X“, taip pat nepatirs panašaus kainų kilimo arba jei „Steam Deck“ kainos vėl nusileis į realistišką lygį, „Steam Deck“ paklausa išliks nepakitusi.
Taip pat verta atsižvelgti į tai, kad „Steam Deck“ jau yra gana toli pažengęs savo išleidimo cikle, o gerbėjai jau prašo „Steam Deck 2“ – nors „Valve“ jau atsakė, kad neišleis „Steam Deck 2“, nebent pastebėtų reikšmingą aparatinės įrangos našumo pagerėjimą.
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