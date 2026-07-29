Sam Altman sako, kad AI nesutrumpins darbo savaitės, nes žmonėms patinka būti užsiėmusiais
Viena iš daugelio privalumų, žadėtų generatyvinio dirbtinio intelekto bumo pradžioje, buvo tai, kad jis padidins produktyvumą tiek, kad dauguma mūsų galės dirbti mažiau valandų per savaitę (ir, tikėtina, vis tiek gaus tą patį atlyginimą). Žinoma, taip neatsitiko – nebent įskaitytumėte visus žmones, kurie buvo atleisti dėl dirbtinio intelekto ir dabar per savaitę nedirba nė valandos.
Sam Altman išsakė savo nuomonę šia tema interviu su Ti Morse’u podkaste „Relentless“. „Technologijos jau ilgą laiką žada žmonėms, kad jie dirbs mažiau ir turės daug laisvalaikio“, – sakė Altman. „Tačiau kažkodėl visuomenėje niekada nepasiekiame to pažado dėl keturių valandų darbo savaitės masiniu mastu“, – pridūrė jis. „Ir nesitikiu, kad dirbtinis intelektas tai pakeis.“
Altman teigia, kad šiandien žmonija, dėka technologijų, turi daugiau laisvalaikio ir geresnę gyvenimo kokybę nei bet kuriuo kitu istorijos laikotarpiu, tačiau daugeliui žmonių to nepakanka. „Mes visada norime daugiau. Galvojame apie naujus dalykus, kuriuos galėtume daryti, kurti vieni kitiems, ko norėtume sau. Tai tarsi santykinis žaidimas. Žmonės labai daug dėmesio skiria tam, kaip jiems sekasi, palyginti su kitais“, – sakė generalinis direktorius.
Altman mano, kad žmonių lūkesčiai auga kartu su jų galimybėmis. Kai technologijos palengvina esamą darbą, mes išradinėjame naujus produktus, ambicijas, patirtis ir problemas, kurių siekiame. Jo nuomone, be pinigų ir statuso, žmonės turi nuoširdų norą kurti, prisidėti ir jaustis naudingais. Ši motyvacija išliks net ir tada, kai AI galės atlikti didžiąją dalį šiandieninio darbo.
„Manau, kad visi būsime daug užimtesni, nei manėme, kad turėtume būti pasaulyje po superintelekto atsiradimo. Mes vis tiek dėl to skųsimės, bet slapta džiaugsimės“, – padarė išvadą Altman.
Atrodo, kad Altman savo prielaidą grindžia tuo, jog kiekvienas turės nepaprastai patenkinančią karjerą, siūlančią gausybę kūrybinių išraiškos galimybių. Sunku įsivaizduoti, kad žmonės, dirbantys sielą griaunančius, monotoniškus ir slegiančius darbus, nenorėtų dirbti mažiau valandų už tą patį savaitinį atlyginimą.
Kiti taip pat klausė, kodėl, jei AI padeda mums visiems tapti ypač produktyviais, mes nedirbame trumpesnių darbo savaičių. Praėjusiais metais laidoje „Joe Rogan Experience“ senatorius Bernie Sanders sakė, kad papildomas laikas, kurį darbuotojai sutaupo naudodamiesi AI įrankiais, turėtų būti grąžintas jiems – o ne užpildytas papildomomis užduotimis.
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Japonija ir Vokietija yra tarp tų šalių, kuriose įmonės ir vyriausybinės organizacijos eksperimentuoja su keturių dienų darbo savaitėmis nesumažindamos darbuotojų atlyginimų.
Bendras pasaulinis tyrimas parodė, kad per šias keturių dienų darbo savaites įmonių pajamos padidėjo 8 %, o darbuotojų nuovargis sumažėjo 10 %, o stresas – apie 35 %. Tyrimas taip pat parodė, kad bendras produktyvumas išliko toks pat arba net padidėjo – „Microsoft Japan“ atveju net 40 %.
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