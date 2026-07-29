„Nothing“ telefonų gamintojas neigia gandus, kad traukiasi iš globalių rinkų
Praėjusią savaitę pasirodė pranešimas, kuriame teigiama, kad „Nothing“ pasitrauks iš „12 ar daugiau“ pasaulinių rinkų, sekdama „OnePlus“ pavyzdžiu.
Tuo tarpu „Nothing“ įkūrėjas Akis Evangelidis paneigė minėtame pranešime pateiktus teiginius, pavadindamas juos „netikromis naujienomis“. Jis teigia, kad įmonė reorganizuoja savo komandas, siekdama pasirengti kitam augimo etapui, įsteigdama specializuotus verslo padalinius ir „sujungdama atskiras šalis į regioninius centrus, kad veikla būtų daug efektyvesnė“.
Evangelidis pripažįsta, kad šie pokyčiai „turėjo įtakos tam tikroms pareigybėms“, tačiau teigia, kad „pranešimuose nurodyti skaičiai yra gerokai perdėti“. Minėtame pranešime teigiama, kad „Nothing“ atleidžia 40 % savo darbuotojų, o konkrečiai jos mokslinių tyrimų ir plėtros komandos Kinijoje patiria 50 % atleidimų, o Londone – 30–40 %.
Straipsnyje taip pat teigiama, kad „Nothing Phone (4b)“ nuo debiuto šio mėnesio pradžioje parduota tik 20 000 vienetų, tačiau Evangelidis paneigia šią informaciją, atskleisdamas, kad vien per pirmąją pardavimo dieną buvo parduota 29 537 vienetai, „pagerindami rekordus savo kainų segmente“. „OnePlus“ vadovas paragino „žiniasklaidą laikytis faktų pateikimo ir žurnalistinio sąžiningumo principų“, taip pat paminėdamas, kad „sprendimai, turintys įtakos žmonių pragyvenimui, niekada nepriimami lengvabūdiškai“.
Atsakydamas į tai, pirminio straipsnio autorius teigia, kad „Nothing“ komanda turėjo visą savaitę laiko sureaguoti į ataskaitos išvadas, tačiau „nepateikė jokio oficialaus pareiškimo ir nepaneigė nieko“, kas buvo pranešta. Taigi leidinys „laikosi savo versijos“.
Naujausi komentarai