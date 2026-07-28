„Qualcomm“ didina lustų kainas, tai atsispindės ir telefonų kainodaroje
Penktadienį „Qualcomm“ išsiuntė laišką savo klientams, kuriame įspėjo, kad dėl didėjančių tiekimo sąnaudų jos lustai netrukus pabrangs. Bendrovė kuria mikroschemas, kurios naudojamos daugumoje „Android“ įrenginių, daugelyje nešiojamųjų įrenginių, automobilių sistemų ir „Arm“ pagrindu veikiančiuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose, todėl tikimasi, kad poveikis bus plačiai juntamas.
„Bloomberg“, kuriam pavyko gauti šį laišką, praneša, kad kainos bus padidintos nenurodytu dvigubai skaitmeniu procentu, o kainų padidinimas bus taikomas komponentams, išsiųstiems po rugsėjo 1 d. „Qualcomm“ nepavyko išvengti sparčiai kylančių tiekimo sąnaudų, kurios paveikė „Microsoft“, „Apple“, „Sony“ ir daugelį kitų gamintojų.
„Samsung“ telefonai, kuriuose naudojami „Qualcomm“ „Snapdragon“ procesoriai, gali būti populiariausi produktai, kuriuos tai paveiks. Tačiau nešiojamieji įrenginiai, tokie kaip išmanieji akiniai ir VR akiniai, taip pat naudoja tos pačios šeimos lustus. Be to, „Microsoft“ ir įvairūs asmeninių kompiuterių gamintojai bando populiarinti alternatyvią „Arm“ pagrįstą „Windows“ versiją, naudodami naujas galingesnių „Snapdragon“ SoC serijas.
„Qualcomm“ sprendimas taip pat gali paveikti „Google“ planus vėliau šiais metais pristatyti „Snapdragon“ pagrįstų nešiojamųjų kompiuterių seriją su nauja „Android“ pagrįsta operacine sistema.
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gal ir gerai, maziau zmones uzsiims ta beprotybe ,,naujintis“ tuos telefonus, nors ka as cia naiviai svajoju, pasiulys rysio tiekejas nauja telefona prie sutarties ir ,,pagnali“… 😀