„NVIDIA“ ir „OpenAI“ derasi dėl 250 mlrd. JAV dolerių finansinių garantijų 10 GW duomenų centrui
Kaip praneša „Reuters“, remdamasi „Wall Street Journal“, „NVIDIA“ veda derybas dėl maždaug 250 mlrd. JAV dolerių finansavimo garantijų suteikimo „OpenAI“ planuojamam duomenų centrų kompleksui pietų Ohajo valstijoje. Projektą vysto „SoftBank“ dukterinė įmonė „SB Energy“; tai yra 10 gigavatų galios objektas, kuris bus įrengtas uždarytame urano sodrinimo komplekse, esančiame maždaug 50 mylių į pietus nuo Kolumbo, Ohajo valstijoje.
Bendros išlaidos, įskaitant lustus, galėtų viršyti 500 mlrd. JAV dolerių, todėl tai taptų didžiausiu iki šiol paskelbtu duomenų centro projektu. Pagal finansavimo struktūrą „NVIDIA“ užtikrintų tam tikrą paskolų priemonių paketą, siekdama nuraminti investuotojus, o tai būtina iš dalies dėl to, kad „OpenAI“ dar nepasiekė pelno ir savarankiškai negali gauti investicinio reitingo kredito. 250 mlrd. JAV dolerių įsipareigojimas apima nuomos ir statybos finansavimą, bet ne lustus. Be to, atrodo, kad „NVIDIA“ taip pat derasi dėl pagalbos finansuojant „OpenAI“ mikroschemų pirkimus – WSJ šią sumą vertina iki 350 mlrd. JAV dolerių. Primename, kad praėjusiais metais „OpenAI“ ir „NVIDIA“ susivienijo vykdydamos milžinišką projektą, kurio tikslas – įdiegti 10 gigavatų galios „NVIDIA“ sistemų, o pastaroji (tuo metu) planavo investuoti į „OpenAI“ iki 100 mlrd. JAV dolerių.
„OpenAI“ šis sandoris būtų pirmasis tiesiogiai nuomojamas duomenų centras, sumažinantis priklausomybę nuo „Microsoft“, „Amazon“ ir „Oracle“ teikiamos debesų infrastruktūros. Nuo to laiko įmonė padidino savo prognozuojamas išlaidas kompiuteriniams ištekliams iki maždaug 750 mlrd. JAV dolerių iki 2030 m. „NVIDIA“ atžvilgiu parama šiam projektui iš esmės užtikrina mikroschemų paklausą keleriems metams į priekį. Objekto elektros energijos tiekimą kontroliuoja JAV vyriausybė, o finansavimas užtikrinamas atskirai pagal neseniai sudarytą prekybos susitarimą su Japonija, kuri sutiko investuoti 33 mlrd. JAV dolerių į gamtinių dujų jėgainę federalinėje žemėje mainais už mažesnius tarifus.
Naujausi komentarai