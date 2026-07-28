MSI ir „Colorful“ padidino RTX 50 serijos vaizdo plokščių kainas
Kinijos vaizdo plokščių platintojai paskelbė naujas MSI ir „Colorful“ „GeForce RTX“ modelių kainas. Atnaujintuose sąrašuose matyti kainų padidėjimas beveik visoje RTX 50 serijoje – nuo RTX 5050 iki RTX 5090 D V2.
MSI kainoraštyje nurodytos tiek ankstesnės, tiek atnaujintos kainos. „RTX 5080 Shadow 3X OC“ ir „Ventus“ kainos padidėjo nuo 9 999 iki 11 999 juanių – tai 20 % padidėjimas. „RTX 5080 Gaming Trio OC“ modelių kainos pakilo nuo 10 999 iki 12 999 juanių – tai 2 000 juanių arba 18,2 % padidėjimas.
„RTX 5070 Ti Gaming Trio OC“ kaina pakilo nuo 8 199 iki 9 699 juanių, o „Shadow 3X OC“ – nuo 7 699 iki 9 199 juanių. Tai atitinkamai sudaro 18,3 % ir 19,5 % padidėjimą. RTX 5070 modelių kainos pakoreguotos kukliau – apie 8–10 %.
Tai taip pat palietė ir MSI vidutinės klasės vaizdo plokštes. Daugumos RTX 5060 Ti modelių kaina pakilo 300–400 juanių. RTX 5060 vaizdo plokščių kaina padidėjo 400 juanių, įskaitant „Shadow 2X OC“, kurios kaina pakilo nuo 2 599 iki 2 999 juanių. „RTX 5050 Gaming OC“ kaina taip pat pakilo nuo 2 599 iki 2 999 juanių.
Liepos 24 d. datuotame „Colorful“ platintojo sąraše „RTX 5080 Vulcan W OC“ kaina nurodyta 13 200 juanių. Standartinis „Vulcan OC“ modelis kainuoja 12 300 juanių, o „Advanced OC“ ir „Ultra W OC“ kainos yra atitinkamai 11 800 ir 10 500 juanių.
„Colorful“ RTX 5070 Ti modelių kainos dabar svyruoja nuo 8 700 iki 10 000 juanių. RTX 5070 plokštės kainuoja nuo 6 400 iki 7 200 juanių, o RTX 5060 Ti 16 GB modeliai – nuo 5 100 iki 5 300 juanių. „RTX 5050 Duo“ kaina nurodyta kaip 2 450 juanių.
Skirtingai nuo MSI dokumento, „Colorful“ lentelėje nenurodytos ankstesnės kainos, todėl vien iš sąrašo neįmanoma apskaičiuoti tikslaus kiekvieno modelio kainos padidėjimo. Tačiau „Wccftech“ atliko šį sunkų darbą ir kainų padidėjimas yra labai žymus.
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