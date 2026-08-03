„Microsoft“ žada optimalesnį atminties naudojimą su „Windows 11“
Atsižvelgdama į plačiai paplitusį nepasitenkinimą bendru „Windows“ naudojimo patirtimi, „Microsoft“ 2026 m. kovo mėn. paskelbė pareiškimą, kuriame paaiškino, kad stengsis užtikrinti „sklandesnę navigaciją ir patikimesnį veikimą atliekant kasdienes užduotis“. Dabar, praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams, „Windows + Devices“ padalinio prezidentas Pavan Davaluri naujame „X“ įraše pateikė naujausią informaciją apie šios iniciatyvos pažangą.
Šiame „X“ įraše vienas iš labiausiai pastebimų patobulinimų, kuriuos, pasak Davaluri, „Microsoft“ įgyvendino per pastaruosius mėnesius – kartu su užduočių juostos ir „Pradžios“ meniu patobulinimais – yra padidėjęs atminties efektyvumas. Jis paaiškina, kad „Microsoft“ įgyvendino „reikšmingus atminties efektyvumo ir atsako patobulinimus“, siekdama „paspartinti „Windows 11“ modernizavimą“, sumažino atminties apkrovą visose programose ir komponentuose, o taip pat optimizavo „WinUI 3“, kad įdiegtos programos naudotų mažiau atminties. „Microsoft“ taip pat išdėstė savo planus dėl „Windows 11“ atminties efektyvumo tobulinimo ateityje, konkrečiai nurodydama, kad „Windows“ komanda dirbs prie „atminties optimizavimo 8 GB ir didesnėms atminties talpoms“.
Atminties optimizavimas 8 GB ir didesnėms atminties talpoms: „Windows“ atminties naudojimo sumažinimas, siekiant užtikrinti greitą ir greitai reaguojančią „Windows“ patirtį kompiuteriuose, kuriuos naudotojai naudoja kasdien. Be visų šių sričių, mes nuosekliai diegiame keletą „Windows“ atminties efektyvumo patobulinimų: nuo efektyvesnio atminties paskirstytojo naudojimo, siekiant sumažinti atminties apkrovą programose ir komponentuose, iki nuolatinio „WinUI 3“ tobulinimo, kad ant jo sukurtos programos iš esmės naudotų mažiau atminties, taip pat didiname „Chromium“ ir „Webview2“ komponentų efektyvumą, kai jie pasirodo operacinėje sistemoje.
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