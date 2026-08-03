„Xbox Series“ padidintos konsolių kainos pasiekė Europą
„Microsoft“ visoje Europoje įvedė didesnes „Xbox“ konsolių kainas. Oficialioje Vokietijos „Microsoft Store“ parduotuvėje „Xbox Series S“ 512 GB modelis dabar kainuoja 499,99 €, o 1 TB modelis – 599,99 €. „Xbox Series X Digital Edition“ kaina siekia 749,99 €, o modelis su diskų skaitytuvu – 799,99 €.
Naujos kainos įsigaliojo rugpjūčio 1 d. Anksčiau „Microsoft“ paskelbė, kad visame pasaulyje 512 GB konsolių kainos bus padidintos 100 JAV dolerių, o 1 TB modelių – 150 JAV dolerių. Tačiau Europoje 512 GB „Series S“ konsolės kaina padidėjo 150 eurų, o kiekvienos 1 TB konsolės – 200 eurų.
Lentelėje pateiktos kiekvieno modelio Europos rinkos įvedimo kainos. Pirminės „Series S“ ir „Series X“ konsolės pasirodė 2020 m. lapkričio mėn. už 299,99 € ir 499,99 €. 1 TB talpos „Series S“ pasirodė 2023 m. rugsėjo mėn. už 349,99 €, o „Microsoft“ išleido „Series X Digital Edition“ 2024 m. spalio mėn. už 499,99 €.
1 TB talpos „Xbox Series S“ kaina, palyginti su išleidimo kaina, padidėjo labiausiai. Dabar ji kainuoja 71,4 % daugiau nei 2023 m. 512 GB talpos „Series S“ kaina yra 66,7 % didesnė už pradinę kainą, o diską turinti „Series X“ kainuoja 60 % daugiau nei 2020 m. išleidimo metu.
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