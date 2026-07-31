„NVIDIA“ RTX 50 serija dar šiemet gali pabrangti 20 – 30 %
Anksčiau jau pranešėme apie numatomą „NVIDIA“ GPU rinkinių, kuriuos bendrovė parduoda OEM gamintojams, kainų kilimą, kurį lemia dirbtinio intelekto (AI) bumas ir jo daromas poveikis DRAM tiekimo grandinei. Dabar, remiantis Taivano leidinio „Economic Daily Times“ pranešimu, paaiškėjo, kad dėl „NVIDIA“ kainų kilimo vartotojams už savo naują vaizdo plokštę gali tekti sumokėti iki 20–30 % daugiau nei dabar.
Tai jau trečiasis „NVIDIA“ kainų padidinimas 2026 m., ir svarbu pažymėti, kad kainos, atrodo, turės įtakos visai RTX 50 serijai, o ne tik aukščiausios klasės modeliams. Jei „NVIDIA“ nepaskirstys sąnaudų naštos visai vaizdo plokščių gamai, aukštesnės klasės GPU turėtų patirti didesnį kainų augimą, nes būtent šiuose modeliuose DRAM sudaro didesnę gamybos sąnaudų dalį.
Šaltinis prognozuoja, kad pakartotiniai kainų padidinimai turės atšaldantį poveikį visai asmeninių kompiuterių rinkai, o bendras aparatinės įrangos pardavimas turėtų sumažėti 10–20 %. Nepaisant numatomo pardavimų sumažėjimo, prognozuojama, kad aparatinės įrangos gamintojai vis tiek gaus didesnes pajamas dėl kainų padidinimo.
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