„Meta“ giriasi, kad jų AI algoritmas padidino žmonių praleistą laiką „Instagram“
Priklausomybė nuo socialinių tinklų jau daugelį metų yra viešų diskusijų tema, tačiau laikas, praleidžiamas tokiose programėlėse kaip „TikTok“ ir „Instagram“, nuolat auga. „Meta“ dabar patvirtino, kad naudoja dirbtinį intelektą (AI) „Instagram“ naujienų srauto personalizavimui, o šis pokytis lemia staigų laiko, kurį nauddotojai praleidžia šioje platformoje, padidėjimą.
Per 2026 m. II ketvirčio finansinių rezultatų pristatymą „Meta“ teigė, kad naujausias „Reels“ reitingų atnaujinimas – didžiausias iki šiol – lėmė 15 bazinių punktų „Instagram“ sesijų skaičiaus padidėjimą. Taip pat žymiai išaugo „pasidalinimų“ skaičius, o tai rodo, kad programėlė vis geriau pateikia turinį, kurį naudotojai iš tikrųjų nori matyti.
Kalbėdama su investuotojais ir analitikais, finansų direktorė Susan Li paaiškino, kad algoritmas yra specialiai sukurtas stebėti, kokio tipo vaizdo įrašus žmonės žiūri „Instagram“ tinkle, ir rekomenduoti panašų turinį, taip išlaikant naudotojų susidomėjimą programa. Pasak Li, algoritmas dabar siūlo labiau individualizuotą turinį nei bet kada anksčiau, suteikdamas naudotojams daugiau tiesioginės kontrolės dėl to, ką jie mato.
Li pridūrė, kad dirbtinio intelekto algoritmas dabar leidžia „Instagram“ rekomenduoti naudotojams naujesnį turinį, o didžiausi jo modeliai atpažįsta aukštos kokybės „Reels“ įrašus vos tik jie sukurti. Ji pažymėjo, kad daugiau nei 50 % rekomenduojamo turinio naudotojų naujienų srautuose dabar yra ne senesnis nei vienos dienos, o tai yra daugiau nei dvigubai daugiau nei prieš metus.
Per šį ketvirtį „Meta“ taip pat įdiegė savo „Muse“ didelio kalbos modelių (LLM) šeimą, siekdama geriau klasifikuoti turinį pagal temą ir toną. Li teigė, kad įmonė jau pasinaudojo naujaisiais modeliais visose savo platformose ir dabar kuria naujos kartos rekomendacijų algoritmus, skirtus tiek natūraliam turiniui, tiek tikslinei reklamai.
Tačiau net ir tuo metu, kai „Meta“ giriasi savo AI algoritmų veiksmingumu išlaikant naudotojų įsitraukimą, bendrovė susiduria su daugybe teisminių ieškinių, kuriuose teigiama, kad ji sąmoningai kuria rekomendacijas taip, kad jos platformos taptų priklausomybę sukeliančios paaugliams ir jauniems suaugusiesiems, kenkdamos jų psichinei sveikatai ir prisidėdamos prie žymaus nerimo, depresijos ir socialinės izoliacijos padidėjimo tarp ištikimiausių vartotojų.
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