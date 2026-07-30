Pardavėjų duomenys rodo, kad labiau genda pigiausi RX 9070 XT modeliai
Atnaujinti mažmenininkų duomenys rodo didelius skirtumus tarp „Radeon RX 9070 XT“ modelių garantinių atvejų kiekio. Keletas pigesnių modelių atsiduria rezultatų lentelės viršutinėje dalyje. „PowerColor“ pradinio lygio modelis „Reaper“ aiškiai išsiskiria – jo garantinių pretenzijų rodiklis siekia 3,28 %, remiantis daugiau nei 2 350 per „Mindfactory“ parduotų vaizdo plokščių duomenimis.
„Hardware & Co“ surinko šiuos duomenis iš „Mindfactory“ ir „Alza“ produktų sąrašų. Šie procentiniai rodikliai apima garantines pretenzijas, kai mažmenininkas patvirtino, kad problemos priežastis yra vaizdo plokštė. Į juos neįtraukti įprasti klientų grąžinimai ar gedimai, susiję su kitais komponentais.
Tarp kitų modelių, kurių gedimų rodikliai yra aukštesni, yra „XFX Quicksilver White“ (2,84 % per „Alza“) ir „ASRock Steel Legend“ (2,73 %). „XFX Swift“ rodiklis siekė 2,34 %, o „SAPPHIRE PULSE“ ir „NITRO+“ užfiksavo atitinkamai 2,14 % ir 2,02 %. Rezultatai gali skirtis tarp skirtingų pardavėjų, todėl sunku tiesiogiai lyginti atskirus modelius.
„PowerColor Reaper“ rezultatas taip pat apima garantines pretenzijas, susijusius su ankstyvąja gamybos partija. Pranešama, kad kai kuriuose pirmuosiuose gaminiuose ventiliatoriai skleisdavo trynimo ar švilpimo garsus. Nuo to laiko šis rodiklis mažėja, o „PowerColor Hellhound“ atveju jis siekia vos 0,47 % iš daugiau nei 4 340 „Mindfactory“ parduotų vienetų.
„Hardware & Co“ skaičiuoja, kad vidutinis garantinių pretenzijų rodiklis tarp išvardytų RX 9070 XT plokščių yra apie 1 %. Tai maždaug dvigubai daugiau nei RX 9060 XT atveju. Žemesnė kaina ne visada reiškia didesnį garantinių pretenzijų rodiklį, nes „ASUS PRIME OC“ rodiklis „Mindfactory“ buvo tik 0,17 %, o „ASRock Challenger“ – 0,48 %.
Įdomiai. Mindfactory, to pačio modelio genda 2x karto mažiau nei Alza. Kažin ar čia ne vartotojų išprusimo klausimas?
O turiu pasirodo salyginai gan gendantį modelį – 9070xt xfx quicksilver white… Kaip spalva susijusi su gedimais? Čia ir vartotojų išprusimo klausimas, ar kitose gamyklose kitaip gamina?