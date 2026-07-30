AMD patvirtino, kad yra ir RX 9050 4 GB versija, bet ji skirta tik OEM sistemoms
AMD patvirtino, kad „Radeon RX 9050“ 4GB yra tikras vaizdo plokštės modelis, tačiau ji bus skirta tik OEM sistemoms. Bendrovė teigia, kad šį variantą sukūrė konkrečiam partneriui skirtam kompiuteriui ir šiuo metu neplanuoja RX 9050 4 GB parduoti kaip atskirą vaizdo plokštę.
Šis patvirtinimas buvo pateiktas Hassan Mujtaba po to, kai buvo aptiktas „CyberPowerPC“ stalinis kompiuteris, kuriame įdiegta anksčiau nepaskelbta 4GB konfigūracija. Pasak AMD, ši vaizdo plokštė buvo sukurta siekiant užtikrinti puikų bendrą vertės ir kainos santykį pradedančiųjų lygio žaidėjų segmente.
Žinoma sistema yra „CyberPowerPC Gamer Master GMA6600BST“, parduodama per „Best Buy“. Joje „Radeon RX 9050“ 4 GB suderinta su „Ryzen 5 5500“ procesoriumi, 8 GB DDR4 atminties ir 500 GB SSD. Šis stalinis kompiuteris šiuo metu kainuoja 889,99 JAV dolerių.
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