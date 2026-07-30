„Philips Monitors“ plečia produktų verslui asortimentą – nauji modeliai su USB-C ir internetinėmis kameromis
Amsterdamas, 2026 m. liepos 30 d. „Philips Monitors“ stiprina savo „B-line“ verslo monitorių asortimentą, pristatydama naujų modelių seriją, kuri su savimi atsineša integruotas internetines kameras su „Windows Hello“, patobulintas USB-C stoteles ir galimybę į grandinę sujungti kelis monitorius. Naujausi modeliai turi 24 ar 27 colių „Full HD“ arba „Quad HD“ raiškos ekranus, gali pasiūlyti USB-C funkcionalumą ir tarnauti kaip pagrindiniai ar antrieji monitoriai puikiai įrengtoje, produktyvioje darbo vietoje.
„Philips 27B2U3601H“ su integruota 5 MP internetine kamera leidžia rengti vaizdo konferencijas tiesiogiai iš savo darbo vietos
Integruota internetinė kamera su „Windows Hello“
Pagrindinė naujosios serijos ypatybė – integruota paslepiama 5,0 megapikselių internetinė kamera su mikrofonu, dabar prieinama monitoriuose su įvairių dydžių ekranais ir jungtimis. Visi modeliai su internetine kamera yra suderinami su „Windows Hello“ – tai leidžia saugiai prisijungti naudojant veido atpažinimą. Internetinę kamerą galima pakreipti ±30° kampu, taip pritaikant ją prie savo sėdėjimo pozicijos.
Nauji modeliai su internetinėmis kameromis:
● „Philips 24B2U4301H“ – 24 colių „Full HD“ ekranas, USB-C jungtis su iki 100 W galios tiekimu (4000 serija)
● „Philips 27B2U4601H“ – 27 colių „Quad HD“ ekranas, USB-C jungtis su iki 100 W galios tiekimu (4000 serija)
● „Philips 24B2U3301H“ – 24 colių „Full HD“ ekranas, USB-C jungtis su iki 90 W galios tiekimu (3000 serija)
● „Philips 27B2U3601H“ – 27 colių „Quad HD“ ekranas, USB-C jungtis su iki 90 W galios tiekimu (3000 serija)
● „Philips 24B2N3200JH“ – 24 colių „Full HD“ ekranas, neturi USB-C jungties (3000 serija)
● „Philips 27B2N3500JH“ – 27 colių „Quad HD“ ekranas, neturi USB-C jungties (3000 serija)
Šie modeliai „B-line“ serijoje prisijungia prie anksčiau pristatyto „Philips 32B2U3601H“ – 32 colių „Quad HD“ monitoriaus su USB-C jungtimi ir integruota internetine kamera su „Windows Hello“.
Naujas 24 colių „Quad HD“ monitorius su USB-C
Naujasis „Philips 24B2U3601“ pasižymi „Quad HD“ (2560 x 1440) raiška kompaktiškame 24 colių (23,8 colių) formate – 123 PPI pikselių tankis garantuoja puikų teksto ir smulkių detalių aiškumą. 24B2U3601 monitoriaus prisijungimo galimybės pamalonins lankstumu. Šis monitorius turi USB-C su iki 90 W galios tiekimu, RJ45 lizdą, USB 3.2 šakotuvą ir „DisplayPort“ išvestį kelių monitorių sujungimu į grandinę. Jis siūlo tą pačią prisijungimo vienu laidu galimybę kaip ir didesni jo broliai, todėl puikiai tinka mažesniems stalams ir kelių monitorių konfigūracijoms.
USB-C jungtis: vieno laido sprendimas
Šios serijos modeliai su USB-C jungtimi leidžia įkrauti prijungtą nešiojamąjį kompiuterį – tas pats laidas yra skirtas ir vaizdo transliavimui, ir energijos tiekimui. Be to, tuo pačiu laidu kompiuteris tampa sujungtas ir su prie monitoriaus prijungtais išoriniais įrenginiais. Štai monitoriuje esantis RJ45 lizdas kompiuteriui suteikia saugų ryšį su tinklu, o USB 3.2 stotelė su išvesties lizdais leidžia greitai perduoti duomenis. Papildomos vaizdo jungtys – „DisplayPort“ ir HDMI – užtikrina lanksčias prisijungimo galimybes.
Naujieji 4000 serijos modeliai 24B2U4301H ir 27B2U4601H pakelia kartelę dar aukščiau, siūlydami iki 100 W galios tiekimą per USB-C, triukšmą slopinantį mikrofoną bei palaikydami PXE, MAC perdavimą ir „Wake-on-LAN“ funkciją per RJ45 lizdą – tai ypač aktualu centralizuotai valdomose IT aplinkose. Šiuose modeliuose taip pat įdiegtos „PowerSensor“ ir „LightSensor“ funkcijos, skirtos automatiniam energijos taupymui. Galiausiai, atnaujintas monitorių dizainas pasižymi skoningomis anglies ir sidabro spalvomis.
Kelių monitorių konfigūracijos ir „Smart Link Sync“
Visi paminėti monitoriai su USB-C jungtimis turi „DisplayPort“ išvestį, leidžiančią sujungti kelis monitorius į grandinę – tai tvarkinga, patogu ir nereikalauja gausybės lizdų kompiuteryje. „Smart Link Sync“ leidžia per ekrano nustatymo meniu (OSD) suderinti ryškumą ir spalvas visuose į grandinę sujungtuose monitoriuose.
Rekomenduojami deriniai grandininiam sujungimui:
● „Philips 24B2U3301H“ su „Philips 24B2N3200J“
● „Philips 24B2U3301“ su „Philips 24B2N3200J“ arba 24B2N3200JH
● „Philips 24B2U4301H“ su „Philips 24B2N4200“
● „Philips 27B2U3601H“ su „Philips 27B2N3500J“
● „Philips“ 27B2U3601 su „Philips 27B2N3500J“ arba 27B2N3500JH
● „Philips“ 27B2U4601 su „Philips 27B2N4500“
● „Philips 32B2U3601H“ su „Philips 32B2N3500“ arba 32B2U3601
„DisplayPort“ išvestį galima naudoti su bet kuriuo kitu monitoriumi, turinčiu „DisplayPort“ įvestį.
Kokybiškas vaizdas ir aukštas atnaujinimo dažnis
Visi paminėti modeliai turi IPS technologijos ekranus, pasižyminčiais plačiais 178°/178° žiūrėjimo kampais, puikiu ryškumu ir 4 ms reakcijos laiku („GtG“). Atnaujinimo dažnis 24 ir 27 colių monitoriuose siekia 120 Hz ir 100 Hz 32 colių modeliuose – tai slinkimui per dokumentus, skaičiuokles ir prezentacijas suteikia sklandumo. „Quad HD“ modeliai pasižymi 2560 x 1440 raiška, o 32 colių monitoriai dar palaiko ir 10 bitų spalvų gylį (1,07 mlrd. spalvų). Visuose šios serijos modeliuose įdiegtas „D-Mode“ režimas, kuris, remiantis „DICOM Part 14 GSDF“ standartu, pagerina pilkosios skalės detales, taip padidindamas subtilių toninių skirtumų matomumą techninėse iliustracijose ir nuskenuotuose dokumentuose.
Komfortas akims
Visi šios serijos monitoriai yra sertifikuoti pagal „Eyesafe“ standartą ir turi aparatinę „SoftBlue“ technologiją, kuri sumažina žalingą mėlynos šviesos spinduliavimą, tuo pačiu išlaikydama spalvų tikslumą. „Flicker-Free“ technologija irgi pagerina akių komfortą ilgų darbo valandų metu.
Ergonomiškas dizainas ir tvarumas
Visi paminėti modeliai turi „SmartErgoBase“ stovus. „SmartErgoBase“ leidžia reguliuoti monitoriaus aukštį, pakreipti, pasukti ir paversti monitorių ir padeda susitvarkyti laidus. Visi šie monitoriai turi VESA standarto tvirtinimo taškus (100 x 100 mm) ir įmontuotus stereo garsiakalbius.
Tvarumas išlieka pagrindiniu prioritetu. Visų šių monitorių korpusai pagaminti iš 85 % perdirbto plastiko, juose nėra PVC bei BFR. Pakuotės yra 100 % perdirbamos. Be to, šie monitoriai yra sertifikuoti pagal EPEAT, „Energy Star“ ir „TCO Certified“ standartus, jiems suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Prieinamumas
Visi aprašyti monitoriai jau yra prekyboje, gamintojo rekomenduojamos kainos:
• Philips 24B2U4301H – 259 €
• Philips 27B2U4601H – 324 €
• Philips 24B2U3301H – 239 €
• Philips 27B2U3601H – 294 €
• Philips 24B2U3601 – 229 €
• Philips 24B2N3200JH – 189 €
• Philips 27B2N3500JH – 244 €
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