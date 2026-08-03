„Zen 6“ architektūra pasiūlys geresnius 1 % FPS ir turės daug įvairių optimizacijų
AMD „Zen 6“ gali pasiūlyti ne tik dar vieną maksimalaus dažnio šuolį. „Videocardz“ gavo naujos informacijos iš 1usmus, „HYDRA OC“ įrankio, skirto „Ryzen“ procesoriams, kūrėjo. Pasak jo, „Zen 6“ gali būti pajėgus nustatyti, kuriems procesoriaus branduoliams reikia didesnio našumo, o kurie gali atsisakyti dalies savo energijos biudžeto.
Užuot stengusis išspausti maksimalią galią iš kiekvieno branduolio, „Zen 6“ galėtų išlaikyti didesnį dažnį tuose branduoliuose, kuriuose vykdomi svarbūs žaidimo procesai. Fono užduotims būtų skiriama mažiau išteklių, kai procesorius pasiekia galios ar temperatūros ribas.
„CPPC Performance Priority“ apsaugo svarbius branduolius
Viena iš naujų funkcijų vadinasi „CPPC Performance Priority“. CPPC reiškia „Collaborative Processor Performance Control“ (bendradarbiavimu pagrįstas procesoriaus našumo valdymas). Ji leidžia operacinei sistemai ir procesoriaus programinei įrangai atskirai valdyti kiekvieno branduolio našumą.
Kita valdymo funkcija, vadinama „FloorPerf“, nustato minimalų našumo lygį atskiriems branduoliams. Kai procesorius pasiekia energijos arba temperatūros ribą, jis galėtų išlaikyti svarbius žaidimų branduolius veikiančius didesniu dažniu. Branduoliai, tvarkantys fonines užduotis, galėtų sulėtėti ir atlaisvinti dalį bendro energijos biudžeto. Tai nepadidintų procesoriaus maksimalaus dažnio. Tai galėtų padėti svarbiems branduoliams išlaikyti savo padidintus dažnius, kol veikia kitos programos.
„Preferred Cores“ gauna tikslesnius dažnio duomenis
Pranešama, kad „Zen 6“ į AMD „Preferred Cores“ sistemą įtraukia naują CPPC „HighestFreq“ sąsają. Tai suteikia operacinei sistemai tikslesnę informaciją apie tai, kurie branduoliai yra greičiausi ir iki kokio lygio kiekvienas branduolys gali padidinti dažnį. Naujas „Low Power Core“ tipas taip pat galėtų padėti operacinei sistemai atskirti greitesnius branduolius nuo tų, kurie suprojektuoti naudoti mažiau energijos.
Tai reiškia, kad operacinė sistema galėtų nukreipti žaidimo pagrindinius, atvaizdavimo ir garso srautus į greičiausius branduolius. Fono programos galėtų veikti energiją taupiau naudojančiuose branduoliuose.
„EPP Boost“ kiekvienam branduoliui atkuria dažnį greičiau
„Zen 6“ taip pat gali palaikyti „EPP Boost“ kiekvienam branduoliui. EPP kontroliuoja, ar procesorius turėtų teikti pirmenybę našumui, ar energijos efektyvumui. Žaidimo srautai dažnai trumpam nustoja veikti, laukdami GPU, kito srauto ar kito kadro. CPU branduolys per šią pauzę gali sumažinti savo dažnį ir nesugebėti pakankamai greitai grįžti į didesnį greitį.
„EPP Boost“ funkcija kiekvienam branduoliui galėtų laikinai perjungti tik aktyvų branduolį į našumo režimą. Tai padėtų branduoliui vėl pasiekti didesnį našumą, nepriverčiant viso procesoriaus veikti maksimaliu našumu.
Ankstyvasis „Steam Deck“ eksperimentas, kuriame buvo naudojami panašūs programinės įrangos nustatymai, pranešama, pagerino žemiausius 1 % FPS 31,8 %. Šiame bandyme buvo naudojamas senesnis AMD APU, ir tai nebuvo „Zen 6“ našumo testas.
Pralaidumo valdymas galėtų apriboti fonines užduotis
„Zen 6“ taip pat pristato „PQOS Global Bandwidth Enforcement“ ir išplėstą „IBS Memory Profiler“. „Global Bandwidth Enforcement“ gali apriboti, kiek atminties pralaidumo leidžiama naudoti foniniams procesams. Atnaujintas atminties valdiklis gali pateikti daugiau informacijos apie L3 talpyklos praleidimus ir lėtą prieigą prie atminties.
Operacinė sistema galėtų naudoti šiuos duomenis, kad nustatytų fonines užduotis, kurios daro įtaką žaidimo našumui. Tuomet ji galėtų sumažinti šioms užduotims skiriamus išteklius. Šios funkcijos galėtų pagerinti kadrų trukmės pastovumą, tačiau tik tuo atveju, jei jos būtų palaikomos stacionariuose „Ryzen“ procesoriuose ir naudojamos operacinės sistemos.
„Zen 6“ gali sutelkti dėmesį į stabilius boost dažnius
Šios funkcijos automatiškai nepadidina maksimalių dažnio verčių ar vidutinių kadrų dažnių. Jų pagrindinis privalumas galėtų būti svarbių branduolių išlaikymas didesniuose dažniuose, greitesnis boost dažnių atkūrimas ir 1 % FPS našumo pagerinimas, kai veikia kitos programos.
AMD nėra patvirtinusi, kad visos šios valdymo funkcijos bus siūlomos kaip viena „Zen 6“ funkcija. Jos taip pat gali būti prieinamos ne visuose „Ryzen“ procesoriuose. Informacija rodo, kad „Zen 6“ gali sutelkti dėmesį į efektyvesnį turimos galios panaudojimą. Vietoj to, kad vienodai padidintų kiekvieno branduolio dažnį, procesorius galėtų nukreipti daugiau galios į branduolius, kuriuose vykdomos svarbiausios užduotys.
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