Prasidės GTA VI išankstiniai užsakymai, bazinis žaidimas kainuos 79,99 USD
„Rockstar Games“ patvirtino daugiau informacijos apie „Grand Theft Auto VI“ išankstinius užsakymus, įskaitant kainas JAV. Žaidimas pasirodys 2026 m. lapkričio 19 d. „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X|S“ platformoms, o standartinio leidimo kaina bus 79,99 JAV dolerių.
„Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition“ kaina bus 99,99 JAV dolerių. „Rockstar“ teigia, kad ši versija apima transporto priemonių, ginklų, aprangos rinkinį ir papildomą turinį, susijusį su Jason ir Lucia istorija.
- „Grand Theft Auto VI“ standartinė versija: 79,99 JAV dolerių
- „Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition“: 99,99 JAV dolerių
- Išankstiniai užsakymai: birželio 25 d. vidurnaktį vietos laiku
- Išleidimo data: 2026 m. lapkričio 19 d.
- Platformos: „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X|S“
Išankstiniai užsakymai prasideda birželio 25 d. vidurnaktį vietos laiku. Visi išankstiniai užsakymai ir pirkimai, atlikti iki lapkričio 20 d., apims „Vintage Vice City Pack“ rinkinį, kurį „Rockstar“ apibūdina kaip žaidimo elementų kolekciją, įkvėptą senesniojo „Vice City“ stiliaus.
Skaitmeniniai išankstiniai užsakymai leis atsisiųsti žaidimą iš anksto nuo lapkričio 12 d. Ta pati data galioja ir fizinei versijai, nors „Rockstar“ patvirtina, kad dėžutėje su žaidimu bus įdėtas atsisiuntimo kodas. Tai reiškia, kad fizinė versija, matyt, bus išleista kaip „kodas dėžutėje“, o ne kaip tradicinė diskinė versija.
„Rockstar“ taip pat teigia, kad skaitmeniniai išankstiniai užsakymai apima nemokamą „GTA+“ mėnesį. Daugiau informacijos apie „Ultimate Edition“ ir išankstinių užsakymų bonusus rasite oficialioje „Grand Theft Auto VI“ svetainėje.
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