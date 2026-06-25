GTA VI bus uždraustas keliose šalyse
Kaip ir beveik kiekvieno „Grand Theft Auto“ žaidimo atveju nuo pat serijos debiuto, GTA VI yra uždraustas daugelyje šalių. Tai buvo daugiau ar mažiau patvirtinta dar prieš žaidimo išleidimą „PlayStation Store“ GTA VI produkto puslapio DUK skyriuje, kuriame „Sony“ išvardija reikalavimus, kuriuos reikia atitikti norint gauti nemokamą „GTA+“ mėnesį. Sąraše nurodytos šios šalys: Bahreinas, Kinija, Kuveitas, Libanas, Omanas, Kataras, Rusijos Federacija ir Taivanas. Tai nereiškia, kad žaidėjai iš tų šalių visiškai negalės žaisti GTA VI, tačiau tikriausiai tose regionuose bus neįmanoma įsigyti fizinės žaidimo kopijos.
Norintieji žaisti GTA VI šalyse, kuriose jis uždraustas, turės importuoti fizinę kopiją arba įsigyti skaitmeninę kopiją kitoje šalyje, kurioje GTA VI nėra uždraustas. Dar 2019 m. „GTA Online“ „Diamond Casino“ buvo uždrausta daugelyje šalių dėl azartinių lošimų draudimo įstatymų. GTA VI uždraudimo priežastys šiuo metu nėra žinomos, tačiau GTA žaidimuose paprastai yra įvairaus atviro ar riboto turinio, kuris gali tapti uždraudimo priežastimi šalyse, kuriose galioja griežtesni įstatymai, draudžiantys smurtą, azartinius lošimus, alkoholį ar seksualinį turinį.
Naujausi komentarai