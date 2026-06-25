JAV nori kvantinio kompiuterio iki 2028 m. ir kvantiniams skaičiavimams atsparaus šifravimo iki 2031 m.
Prezidentas Donald Trump nustatė griežtesnius terminus JAV kvantinių skaičiavimų srities pastangoms, pasirašydamas du vykdomuosius įsakymus, kuriais siekiama paspartinti šios technologijos plėtrą ir kartu pagreitinti apsaugos nuo jos keliamų saugumo rizikų priemonių diegimą. Šios direktyvos žymi perėjimą nuo plačių politinių siekių prie konkrečių terminų ir išmatuojamų tikslų.
Vienas iš įsakymų įpareigoja federalines agentūras bendradarbiauti su privačiomis įmonėmis ir universitetais, kad iki 2028 m. būtų sukurtas kvantinis kompiuteris, galintis padėti vykdyti mokslinius tyrimus. Energetikos departamentui pavesta nustatyti techninius kriterijus, kuriais bus apibrėžta sistema.
Pagrindinis dėmesys skiriamas praktinės naudos įrodymui, o ne vien tik masto didinimui. Tikimasi, kad kvantiniai kompiuteriai tam tikrų tipų uždavinių sprendime pranoks šiandieninius superkompiuterius, tačiau patikimai pasiekti šį pranašumą už kontroliuojamos laboratorinės aplinkos ribų tebėra didelis iššūkis. 2028 m. tikslas skirtas parodyti, kad ši technologija gali peržengti teorijos ir eksperimentų ribas ir būti pritaikyta realiame gyvenime.
Tuo pačiu metu vyriausybė spartina pastangas spręsti su kvantiniais skaičiavimais susijusius saugumo klausimus. Atskiru vykdomuoju įsakymu federalinėms agentūroms nurodoma paspartinti atsparių kvantiniams skaičiavimams šifravimo sistemų įdiegimą, nustatant 2031 m. terminą – ketveriais metais anksčiau nei buvo planuota anksčiau. Įsakyme ypatingas dėmesys skiriamas kritinei infrastruktūrai, įskaitant elektros tinklus ir vandens sistemas, kurios laikomos ypač pažeidžiamomis sutrikimų atveju.
„Šis vykdomasis įsakymas svarbus, nes jame nustatomi saugumo perėjimo terminai, kurie nebegali likti tik teoriniai“, – sakė „The Wall Street Journal“ „QuSecure“ generalinė direktorė Rebecca Krauthamer.
Susirūpinimą kelia tai, kad pakankamai pažangūs kvantiniai kompiuteriai galiausiai galėtų įveikti daugelį šiandien plačiai naudojamų šifravimo metodų. Dėl to vyriausybės ir įmonės pradėjo pereiti prie pokvantinės kriptografijos dar prieš tokioms sistemoms tapant realybe.
Naujuose įsakymuose taip pat aptariama kvantinė jutiklių technologija – mažiau žinoma, bet potencialiai revoliucinė sritis. Prekybos ir Gynybos departamentams buvo nurodyta per artimiausius penkerius metus įdiegti kvantinius jutiklius. Šie prietaisai gali atlikti itin tikslius matavimus ir gali tapti alternatyva GPS, ypač aplinkose, kuriose palydoviniai signalai yra nepatikimi, neprieinami arba sąmoningai trikdomi. Ši technologija galėtų turėti reikšmingų pritaikymų tiek karinėse operacijose, tiek kosmoso tyrinėjimuose.
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