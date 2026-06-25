AGON PRO AGP277QKDC: pirmasis naujos kartos AGON 7 serijos modelis
Pirmasis AGON 7 serijos monitorius, pasižymintis drąsiu nauju dizainu ir naujos kartos „Tandem WOLED“ technologija, užtikrinančia itin aukštą atnaujinimo dažnį tiek 540 Hz QHD, tiek 720 Hz HD režimuose.
Amsterdamas, 2026 m. birželio 25 d. „AGON by AOC“, pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas1, skelbia AGON 7 serijos debiutą ir pristato pirmąjį jos modelį AGON PRO AGP277QKDC. Šis 26,5 colių (67,3 cm) profesionalų lygio monitorius pirmasis suderino „Dual Frame Mode“ (DFM) technologiją su naujos kartos „Tandem WOLED“ ekranu. E-sportui sukurtas AGP277QKDC monitorius nustato naują funkcionalumo ir techninio tikslumo standartą.
Naujas AGON PRO evoliucijos etapas – AGON 7
AGON PRO AGP277QKDC žymi naują žingsnį AGON 7 evoliucijoje, sujungdamas pažangias savybes ir integruotą visapusišką patirtį.
● Revoliucinė „Tandem WOLED“ technologija: ši 4-os kartos ekranų technologija naudoja pažangią sluoksnių konstrukciją, kuri pagerina šviesos efektyvumą ir pasiekia 1 500 nitų ryškumą. Tokia struktūra padeda užtikrinti ekrano ilgaamžiškumą, nes paskirsto šviesos apkrovą per kelis sluoksnius.
● 540 Hz arba 720 Hz su „Dual Frame Mode“: ši funkcija leidžia greitai paruošti monitorių skirtingiems žaidimams. Žaidėjai gali rinktis tarp 540 Hz atnaujinimo dažnio su QHD raiška (geresnė vaizdo kokybė) ir 720 Hz su HD raiška (greitis e-sporto žaidimams).
● Tvarka ir stilius ant stalo: simetriška stovo bazė išlaiko erdvę klaviatūrai ir pelės judesiams, kad ir kokie platūs ir energingi jie būtų – tokie, kokie ir būna profesionaliame žaidime.
● Intuityvus valdymas: AG7 serija turi atnaujintą ekrano nustatymų meniu (OSD), suteikiantį dar sklandesnę patirtį. Dabar bus dar lengviau naršyti ir rasti reikiamą nustatymą. Tereikia užvesti žymeklį ant nustatymo ir pasirinkimai iš karto pasirodys ekrane. Monitorius valdomas svirtele ir dviem pritaikomais mygtukais greitam ir lengvam nustatymų keitimui.
Nauja estetika apima simetrišką stovo bazę, išsaugančią erdvę ant stalo ir leidžiančią laisvai pasidėti klaviatūrą ir plačiai mojuoti pele. Šis monitorius keturiose ekrano pusėse neturi rėmelio – vaizdas atsiveria nuo krašto iki krašto.
Techninės naujovės: „Dual Frame“ režimas ir „Tandem WOLED“
AGP277QKDC turi „Dual Frame Mode“ – monitorių galima pritaikyti prie skirtingų žaidimų. Žaidėjai gali rinktis tarp 540 Hz atnaujinimo dažnio su QHD (2560 × 1440) raiška (geresnė vaizdo kokybė) ir 720 Hz su HD (1280 × 720) raiška (aiškesni judesiai e-sporto žaidimuose).
Šias galimybes atsineša 4-os kartos „Tandem WOLED“ ekrano technologija. Naudodamas keturių sluoksnių architektūrą, šis ekranas padidina šviesos efektyvumą, kad pasiektų maksimalų 1 500 nitų ryškumą (esant 1,5 % APL). Tokia sluoksniuota konstrukcija taip pat gerina patikimumą, nes šviesos energija paskirstoma per kelis sluoksnius.
„AGP277QKDC yra svarbus AGON PRO pasiekimas dėl dviejų priežasčių. Technologijų požiūriu, 540 Hz dažnio WOLED technologija pakelia OLED žaidimų greitį į naują lygį, o „Dual Frame Mode“ suteikia žaidėjams galimybę žaisti dar greičiau – net 720 Hz dažniu. Dizaino požiūriu, naujoji AGON 7 estetika yra tai, prie ko dirbome ilgą laiką. Simetriškas stovas, berėmė konstrukcija, integruota laidų tvarkymo sistema ir tokios papildomos funkcijos kaip iššokantis ausinių laikiklis parodo, kaip rimtai žiūrime į visą žaidimų aplinką“, – sako Césaris Acosta, „AGON by AOC“ vyresnysis žaidimų produktų vadovas.
Patikimumas ir garantija: 3 metų apsauga nuo OLED įdegimo
Siekdama apsaugoti žaidėjų investiciją į novatorišką „Tandem WOLED“ technologiją, „AGON by AOC“ naujajam AGON PRO AGP277QKDC suteikia trejų metų gamintojo garantiją, kuri apima ir apsaugą nuo OLED įdegimo. Profesionalūs žaidėjai, transliuotojai ir entuziastai gali nesijaudindami išnaudoti visas ekrano galimybes.
Šią apsaugą papildo integruoti „OLED Care“ protokolai, sukurti tam, kad ekrano 1 500 nitų ryškumas ir spalvų tikslumas išliktų metų metus.
Puikios techninės charakteristikos ir jungtys
Kadangi yra sukurtas aukščiausio lygio varžyboms, AGON PRO AGP277QKDC pasižymi žaibišku 0,03 ms reakcijos laiku („GtG“) ir „NVIDIA G-SYNC Compatible“ sertifikatu – tai garantuoja sklandų vaizdą be trūkinėjimo.
Vaizdo kokybę užtikrina puikus spalvų tikslumas – šis monitorius apima 99,5 % DCI-P3 spalvų gamos su 1,07 mlrd. spalvų (10 bitų). Kiekvienas įrenginys yra kalibruojamas gamykloje ir yra pristatomas su kalibravimo lapu. HDR grožį užtikrina VESA sertifikuotas „DisplayHDR True Black 500“ – žaidėjų akis tiek žaidimuose, tiek kuriant turinį džiugins gili juoda ir detalūs šešėliai.
AGP277QKDC prijungimo galimybės yra optimizuotos signalo vientisumui ir naudotojo patogumui užtikrinti:
● Suderinamumas su žaidimų kompiuteriais ir konsolėmis: siekiant suteikti sklandžią patirtį visų platformų naudotojams, AGP277QKDC yra suderinamas su „NVIDIA G-SYNC“ ir turi „Adaptive Sync“ funkciją, pašalinančią vaizdo trūkinėjimą. Jis taip pat visiškai pritaikytas PS5 ir „Xbox Series X/S“ konsolėms
● Greitos jungtys: AGP277QKDC turi dvi HDMI 2.1 ir vieną „DisplayPort 2.1“ (UHBR 20) lizdą, todėl gali dirbti su itin aukštais atnaujinimo dažniais be didelio signalo suspaudimo.
● USB-C integracija: vieno laido sprendimas su 65 W įkrovimo galia prijungtiems įrenginiams ir HBR3 pralaidumu. Tas pats laidas leidžia perduoti vaizdą, duomenis ir įkrauti nešiojamąjį kompiuterį.
● Integruotas KVM jungiklis: ši funkcija leidžia sklandžiai valdyti du kompiuterius vienu periferinių įrenginių rinkiniu. Tai – labai naudingas įrankis tiesioginių transliacijų kūrėjams, žmonėms, dirbantiems su dviem kompiuteriais ir kitiems profesionalams.
Fizinė monitoriaus konstrukcija užtikrina naudojimo efektyvumą ir ergonomiką. Profesionalų lygio stovas leidžia reguliuoti aukštį 150 mm amplitudėje, taip pat pakreipti, palenkti ir pasukti monitorių 90° kampu į vertikalią padėtį. Tvarką palaiko ir tokie sprendimai kaip iššokantis ausinių laikiklis ir patogus laidų tvarkymo sprendimas stove, o reguliuojamas „Light FX RGB“ apšvietimas pagyvins bet kurią žaidimų erdvę.
Kaina ir prieinamumas
AGON PRO AGP277QKDC bus galima įsigyti nuo 2026 m. rugpjūčio, gamintojo rekomenduojama kaina – 799 EUR.
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