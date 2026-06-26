Fizinę GTA 6 versiją planuojama išleisti gruodį
GTA 6 išankstiniai užsakymai prasideda tik nuo skaitmeninių versijų, o perkantys fizinę kopiją gaus tik skaitmeninį kodą. Remiantis nauju pranešimu, „Rockstar“ po žaidimo išleidimo gali išleisti ir įprastą diskinę versiją, galbūt 2026 m. gruodžio mėn. „Grand Theft Auto VI“ fizinėje versijoje išleidimo metu nebus disko, tačiau tai gali būti ne galutinis planas dėl fizinių kopijų. Naujas PPE pranešimas teigia, kad „Rockstar“ leidimas su kodu dėžutėje bus ribotas tik pirmuoju gamybos tiražu.
Pasak Lenkijos žiniasklaidos šaltinio, šiuo metu tikimasi, kad įprasta diskinė versija „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X“ konsolėms pasirodys po žaidimo išleidimo, galbūt 2026 m. gruodžio mėn. PPE.pl cituoja savo šaltinį, kuris teigia: „Apskritai, leidimas su kodu bus išleistas vienu tiražu, o vėliau bus galimybė įsigyti leidimą su disku.“ Leidinys taip pat paskelbė, kaip teigia, „Rockstar Support“ atsakymą, kuriame nurodoma, kad dabartiniai išankstiniai užsakymai susiję su skaitmeniniu pristatymu, o fizinė kopija bus prieinama per ateinančius mėnesius.
„Rockstar“ viešai patvirtino, kad GTA 6 išankstiniai užsakymai prasidės birželio 25 d., o išleidimo dieną fizinė versija bus pateikta kaip atsisiuntimo kodas, o ne tradicinis diskas. Žaidimas pasirodys 2026 m. lapkričio 19 d. „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X|S“ platformose, o išankstinis atsisiuntimas bus galimas nuo lapkričio 12 d.
Vėlesnė diskinė versija taip pat paaiškintų dabartinę išleidimo strategiją. Tik kodu parduodamas rinkinys suteikia „Rockstar“ daugiau kontrolės dėl ankstyvų nutekėjimų į mažmeninę prekybą, tuo pačiu leidžiant parduotuvėms parduoti fizinį produktą dar prieš išleidimą.
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