„ASUS“, „GIGABYTE“ ir MSI žada didinti pagrindinių plokščių kainas III ketv.
Pagrindinių plokščių gamintojai šiuo metu susiduria su sudėtinga situacija, kai mažėjantys pardavimai daro neigiamą įtaką jų pajamoms, o didėjančios komponentų sąnaudos mažina jų pelno maržą. Remiantis naujausia „Board Partners“ informacija, tikimasi, kad didžiausi pagrindinių plokščių gamintojai, įskaitant „ASUS“, „GIGABYTE“ ir MSI, siekdami išlaikyti pelno maržą, įgyvendins keletą suplanuotų kainų padidinimų. Taivano pagrindinių plokščių gamintojai susiduria su kainų kilimu visoje tiekimo grandinėje – tikimasi, kad šiais metais šių plokščių gamybai naudojamų plikų spausdintinių plokščių (PCB) kaina išaugs mažiausiai 50 %, o tai turės didelį poveikį komponentų sąnaudoms. Taip pat didelė paklausa yra gamybai naudojamoms žaliavoms, pavyzdžiui, varui, o tai lemia kainų kilimą. Kiti elektroniniai komponentai, tokie kaip valdymo lustai, galios įrenginiai ir paviršinio montavimo kondensatoriai, pavyzdžiui, MLCC, susiduria su dideliais tiekimo sutrikimais.
Dėl to pagrindinių plokščių gamintojai susiduria su žymiu kainų augimu tiekimo grandinėje ir yra priversti šį ketvirtį didinti kainas. Bendras kiekvienos pagrindinės plokštės modelio medžiagų sąrašas (BOM) skiriasi, nes kiekvienoje platformoje naudojamas skirtingas kondensatorių, galios komponentų ir valdymo lustų skaičius. Be to, kiekvienoje pagrindinėje plokštėje naudojamas skirtingas spausdintinių plokščių sluoksnių skaičius, o tai taip pat daro įtaką sąnaudoms. Tai reiškia, kad dar negalime tiksliai pasakyti, kiek komponentų trūkumas paveiks pagrindinių plokščių kainas, nes tik patys gamintojai tiksliai žino, kiek procentais joms reikia pakoreguoti kainas, greičiausiai atsižvelgiant į kiekvieną pagrindinės plokštės modelį.
Ataskaitoje pažymima, kad anksčiau gamintojoms buvo sunku perkelti didėjančias sąnaudas vartotojams, tačiau dabar pasiektas lūžio taškas. Visuotinai sutariama, kad 2026 m. pardavimai turėtų sumažėti dėl šiuo metu ribotų platformų atnaujinimų, o vartotojai atideda didelius atnaujinimus, nes komponentų kainos daro įtaką jų sprendimams. Naujos platformos paprastai padidina pagrindinių plokščių pardavimus, tačiau iki „Intel“ „Nova Lake“ pasirodymo dar liko keletas mėnesių, o AMD stalinių kompiuterių „Zen 6“ platforma dar nėra paskelbta.
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