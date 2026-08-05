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AMD skelbia II ketvirčio finansinius rezultatus

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Nenuostabu, kad technologijų bendrovės demonstruoja labai gerus finansinius rezultatus, ne išimtis ir AMD.

AMD pateikė, kad per tris mėnesius bendrovės pajamos siekė 11,536 mlrd. JAV dolerių, tai net 50 % didesnė suma nei prieš metus ir 13 % didesnės pajamos nei prieš metus. Taip pat apčiuopiamai augo ir AMD pelnas. II ketvirtyje bendrovės pelnas siekė net 2,297 mlrd. JAV dolerių. Tai yra net 163 % didesnė suma lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 66 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai.

Daugiausiai pajamų AMD sugeneravo duomenų centrų padalinys, jo pajamos siekė 6,7 mlrd. JAV dolerių, tai 107 % augimas per metus. Tuo tarpu klientų ir žaidimų segmentas sugeneravo 3,8 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 6 % augimas per metus.

Visą AMD finansinę ataskaitą rasite čia.

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