AMD skelbia II ketvirčio finansinius rezultatus
Nenuostabu, kad technologijų bendrovės demonstruoja labai gerus finansinius rezultatus, ne išimtis ir AMD.
AMD pateikė, kad per tris mėnesius bendrovės pajamos siekė 11,536 mlrd. JAV dolerių, tai net 50 % didesnė suma nei prieš metus ir 13 % didesnės pajamos nei prieš metus. Taip pat apčiuopiamai augo ir AMD pelnas. II ketvirtyje bendrovės pelnas siekė net 2,297 mlrd. JAV dolerių. Tai yra net 163 % didesnė suma lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 66 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai.
Daugiausiai pajamų AMD sugeneravo duomenų centrų padalinys, jo pajamos siekė 6,7 mlrd. JAV dolerių, tai 107 % augimas per metus. Tuo tarpu klientų ir žaidimų segmentas sugeneravo 3,8 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 6 % augimas per metus.
Visą AMD finansinę ataskaitą rasite čia.
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