„Zen 6“ procesoriai turės mažos galios branduolį, kuris susidės iš įvairių „Zen“ kartų
AMD savo būsimuose „Zen 6“ procesoriuose taiko kitokį požiūrį – pristato naujo tipo mažos galios branduolius, sukurtus iš kelių ankstesnių „Zen“ projektų dalių, o ne remiantis viena architektūra. Šis pokytis paaiškėjo neseniai paskelbtame „Linux“ branduolio pataisymo faile, kuriame parodyta, kaip sistema atpažįsta ir valdo šiuos branduolius. Iš šio pataisymo aiškiai matyti, kad mažos galios branduoliai yra pakankamai saviti, kad jiems būtų suteikta atskira klasifikacija, o ne priskirti prie esamų AMD kompaktiškų „C“ branduolių.
Pataisoje pažymima, kad sistemai reikia būdo, kaip tinkamai atpažinti šiuos mažos galios branduolius naudotojo erdvėje, nes šiuo metu jie procesoriaus topologijoje rodomi kaip „nežinomi“. Taip pat nurodoma, kad palaikomuose AMD ir „Hygon“ lustuose šių branduolių našumas turėtų būti reguliuojamas naudojant „amd_get_highest_perf()“, o ne fiksuotą „CPPC_HIGHEST_PERF_PERFORMANCE“ ribą, taip suderinant juos su esamų efektyvių branduolių valdymo būdu.
Ypač į akis krenta šių branduolių konstrukcija. Informacijos nutekintojo InstLatX64 analizė rodo, kad tai yra hibridinė konstrukcija, apjungianti kelias „Zen“ kartas. Pranešime nurodyta konfigūracija apima „Zen 6“ instrukcijų rinkinį, „Zen 5“ mikroarchitektūrą, „Zen 4“ slankiojo kablelio bloką, „Zen 3“ L2 talpyklą ir „Zen 2“ L3 talpyklą.
Užuot projektavusi mažos galios branduolį nuo nulio, AMD atrodo, kad pakartotinai naudoja ir derina esamus komponentus. Toks „derinimo ir suderinimo“ metodas rodo, kad įmonė siekia pagerinti efektyvumą, tuo pačiu ribodama kūrimo laiką ir sudėtingumą.
Šie mažos galios branduoliai veiktų kartu su dabartiniais AMD „Performance“ ir „Efficiency“ branduoliais, sukurdami trijų pakopų konfigūraciją. „Performance“ branduoliai tvarko didelio dažnio darbo krūvius, o „Efficiency“ branduoliai yra mažesni ir pritaikyti mažesniam energijos suvartojimui. Nauji mažos galios branduoliai žengia dar vienu žingsniu toliau, skirti labai lengviems darbo krūviams, kur prioritetas yra energijos suvartojimo sumažinimas iki minimumo. Šia prasme jų paskirtis labiau primena „Intel“ mažos galios „Efficiency“ branduolius, nors AMD dizainas yra struktūriškai kitoks.
Potenciali nauda labiau matoma mobiliuosiuose įrenginiuose. Nešiojamieji kompiuteriai ir žaidimų konsolės galėtų perduoti lengvesnes užduotis šiems mažos energijos suvartojimo branduoliams, taip sumažindami bendrą energijos suvartojimą. Tai galėtų padėti prailginti baterijos veikimo laiką ir leisti sistemoms vykdyti tam tikrus procesus, suvartojant vos kelis vatus. Kiek tai bus pastebima, labai priklausys nuo to, kaip gerai programinė įranga sugebės valdyti ir paskirstyti darbo krūvius tarp skirtingų branduolių tipų.
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