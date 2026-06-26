FSR 4.1 naudojant su RX 7900 XTX prarandama 11-14 % spartos lyginant su FSR 3.1
„ComputerBase“ išbandė AMD FSR 4.1 technologiją su „Radeon RX 7000“ serijos vaizdo plokštėmis, po to, kai AMD iš anksto išleido tvarkyklę, skirtą RDNA 3 GPU. AMD įjungė šią funkciją per „Adrenalin 26.6.2“ tvarkyklę, kuri pasirodė kiek anksčiau nei planuota.
Tyrime buvo išbandytos „Radeon RX 7900 XTX“, RX 7800 XT ir RX 7600 vaizdo plokštės. Leidinys palygino FSR 4.1 RDNA 3 platformoje su FSR 3.1 ir FSR 4.1 RDNA 4 platformoje. Oficialioje AMD RDNA 3 versijoje naudojamas INT8, o RDNA 4 – FP8 apdorojimas.
„ComputerBase“ teigia, kad galutinė INT8 versija yra žymiai geresnė nei pernai nutekėjusi versija, kurioje vis dar buvo matomų atvaizdavimo problemų. Leidinys rašo, kad RX 7000 serija su FSR 4.1 patyrė „žymų kokybės pagerėjimą“. Taip pat priduriama, kad „FSR 4.1 sumažina našumą RDNA 3 architektūroje“, o tai yra pagrindinis kompromisas, palyginti su FSR 3.1.
Devynių žaidimų vidurkio duomenimis, „Radeon RX 7900 XTX“ pasiekė 40 % našumo padidėjimą su FSR 4.1 „Quality“ režimu ir 73 % – su FSR 4.1 „Performance“ režimu 4K raiška. Naudojant FSR 3.1, ta pati plokštė pasiekė atitinkamai 57 % ir 103 % padidino našumą. Tai reiškia, kad FSR 4.1 yra apie 11 % lėtesnis už FSR 3.1 „Quality“ režimu ir 14 % lėtesnis „Performance“ režimu.
Žemesnės klasės „RDNA 3“ plokštėse šis skirtumas yra mažesnis. „Radeon RX 7800 XT“ 1440p raiška ir „Radeon RX 7600“ 1080p raiška veikė 7 % lėčiau nei FSR 3.1 „Quality“ režimu ir 9 % lėčiau „Performance“ režimu.
„ComputerBase“ visais atvejais rekomenduoja naudoti FSR 4.1, o ne FSR 3.1. Net FSR 4.1 „Performance“ režimas gali atrodyti geriau nei FSR 3.1 „Quality“ režimas, tuo pačiu užtikrindamas didesnį kadrų skaičių per sekundę (FPS).
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