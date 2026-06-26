Skaitmeninis euras vienu žingsniu arčiau išleidimo, nori atsikratyti „Visa“ ir „Mastercard“ priklausomybės
Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas 43 balsais už ir 14 prieš pritarė skaitmeninio euro įvedimui. Skaitmeninė Europos valiutos versija skirta palengvinti greitus, saugius ir konfidencialius mokėjimus visoje euro zonoje, kartu mažinant priklausomybę nuo JAV mokėjimų tinklų gigantų „Visa“ ir „Mastercard“.
Europos Parlamentas teigė, kad skaitmeninis euras galės būti naudojamas tiek internetiniams, tiek neinternetiniams mokėjimams prekybininkams visoje Europoje. Internetiniai mokėjimai būtų apdorojami per sąskaitų sistemą, o neinternetiniai mokėjimai veiktų panašiai kaip grynieji pinigai – sandoriai būtų atliekami tiesiogiai per vietinius saugojimo įrenginius, pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus.
ES pabrėžė, kad kuriant skaitmeninį eurą didelis dėmesys buvo skiriamas privatumui, naudojant šifravimą ir privatumą užtikrinančias technologijas, pavyzdžiui, „nulinės žinios įrodymus“ (zero-knowledge proofs). Tikimasi, kad autentiškumo patvirtinimo protokolas leis patikrinti sandorius neatskleidžiant asmens duomenų nei prekybininkui, nei Europos centriniam bankui, nei jokiai vyriausybinei agentūrai.
Visos ES veikiančios įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio, privalės priimti mokėjimus skaitmeniniu euru, išskyrus „mikroįmones“, kurios dar nepriima kitų skaitmeninių mokėjimų formų. Nors skaitmeninis euras pirmiausia skirtas ES piliečiams, turistai ir lankytojai iš už euro zonos ribų taip pat galės juo naudotis keliaudami po Europą.
Vartotojams naudotis skaitmeniniu euru bus nemokama, tačiau prekybininkai už kiekvieną sandorį turės mokėti mokesčius Europos centriniam bankui. Tačiau tikimasi, kad šie mokesčiai bus mažesni nei „Visa“ ir „Mastercard“ taikomi komisiniai mokesčiai. Taip pat tikimasi, kad finansų įstaigoms bus atlyginta už jų vaidmenį sistemoje, nors detalės dar nėra galutinai suderintos.
Tikimasi, kad Europos Parlamentas oficialiai patvirtins skaitmeninį eurą per plenarinį balsavimą Strasbūre kitą mėnesį. Po balsavimo ECB pradės derybas su 27 ES valstybėmis narėmis, o įstatymų leidėjai sieks pasiekti bendrą sutarimą iki metų pabaigos.
Kai formalumai bus užbaigti, ECB planuoja nuo 2027 m. antrosios pusės vykdyti 12 mėnesių trukmės skaitmeninio euro bandomąjį projektą, o oficialus jo paleidimas numatomas 2029 m. Po paleidimo visi mokėjimo paslaugų teikėjai – įskaitant bankus, paštus, skaitmeninių piniginių operatorius ir reguliuojamas kriptovaliutų biržas – galės platinti skaitmeninį eurą euro zonos gyventojams ir lankytojams.
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