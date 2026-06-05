Net 212 mln. amerikiečių vaizdo žaidimus žaidžia kiekvieną savaitę
Gali susidaryti įspūdis, kad vaizdo žaidimai yra populiaresni nei bet kada anksčiau – ir, remiantis nauja ESA ataskaita, šį įspūdį patvirtina konkretūs skaičiai. Bent jau JAV didžioji dauguma piliečių beveik visose amžiaus grupėse dabar gali būti priskirti prie žaidėjų.
Paskutinis „Entertainment Software Association“ metinis tyrimas patvirtina, kad vaizdo žaidimai jau seniai atsikratė nerdiškos reputacijos. Kartu su rinkos tyrimų bendrove „YouGov“ paskelbta ataskaita „2026 m. esminiai faktai apie JAV vaizdo žaidimų pramonę“ remiasi daugiau nei 13 500 respondentų apklausos duomenimis, kad pateiktų išsamų vaizdą, kas žaidžia, kodėl ir kaip.
67 % amerikiečių nuo 5 iki 90 metų dabar žaidžia vaizdo žaidimus bent vieną valandą per savaitę, o tai sudaro 212,3 mln. žaidėjų – 3 % (7,2 mln.) daugiau nei 2025 m. Lyties pasiskirstymas yra beveik lygus: 53 % vyrų ir 46 % moterų yra aktyvūs žaidėjai, o boomeriai (62–80 metų amžiaus) yra vienintelė karta, kurioje moterų (52 %) skaičius viršija vyrų (47 %).
Nereikia nė sakyti, kad žaidimai yra ypač populiarūs tarp jaunesnių kartų. Daugiau nei 80 % Alfa kartos (5–13 metų) ir Z kartos (14–29 metų) atstovų žaidžia vaizdo žaidimus, taip pat 71 % tūkstantmečio kartos (30–45 metų), 56 % X kartos (45–61 metų) ir 50 % baby boomers kartos atstovų. Net 32 % tylosios kartos (81–90 metų) atstovų žaidžia reguliariai.
ESA prezidentas ir generalinis direktorius Stanley Pierre-Louis teigė, kad vaizdo žaidimai dabar atlieka neatskiriamą vaidmenį amerikiečių gyvenime, pridurdamas, kad žaidimų kaip nišinio laisvalaikio praleidimo būdo samprata nebeturi pagrindo. Ataskaitoje teigiama, kad „žaidėjo“ statusas yra toks pat įprastas kaip ir bet kuris kitas.
Rezultatai taip pat atspindi iš esmės teigiamą žaidimų vertinimą tarp JAV suaugusiųjų. Dauguma apibūdina juos kaip pramogą (85 %), džiaugsmo šaltinį (81 %), būdą atsikratyti streso (78 %) ir protinės stimuliacijos formą (79 %). Ypač Z kartos žaidėjai žaidimus laiko būdu suartinti žmones (88 %) ir užmegzti naujus santykius (87 %). Beveik 89 % žaidėjų, kurie sportuoja tiek vaizdo žaidimų formoje, tiek realiame gyvenime, teigia, kad virtuali versija pagerina jų pasirodymą realiame pasaulyje.
Dauguma žaidėjų (63 %) taip pat teigia, kad žaidimai už tą pačią kainą suteikia daugiau pramogų nei transliacijų paslaugos, knygos ar muzika. Kalbant apie platformas, mobilieji įrenginiai yra populiariausias pasirinkimas visose amžiaus grupėse (80 %), o kompiuteriai ir konsolės sulaukia didesnio susidomėjimo tarp Alfa kartos, Z kartos ir tūkstantmečių kartos atstovų.
Statistika tikrai įdomi, bet man tie kas prie telefono žaidžia ir tie kas žaidžia su konsole ar PC nėra tas pats. Čia kaip du skirtingi pasauliai.
Tikrai taip-telefonuose žaidimais vadinami ir pvz burbuliukų naikinimas.Spėju maža dalis perkasi galingus žaidimų telefonus,o ir pasirinkimas jų nėra didelis