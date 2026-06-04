Buvęs „Tesla“ darbuotojas sako, kad autonominis vairavimas susiduria su didelėmis problemomis
Remiantis interviu su buvusiais darbuotojais, peržiūrėjusiais vidinius mokymų vaizdo įrašus ir duomenis, „Tesla“ visiškai autonominio vairavimo programinė įranga vis dar susiduria su sunkumais atliekant pagrindines vairavimo užduotis. Jų pasakojimai, kartu su „Tesla“ teiginių apie saugumą analize, rodo, kad ši technologija nėra tokia arti visiško autonomiškumo, kaip bendrovė viešai teigė. Šie duomenys taip pat kelia klausimų apie tai, kaip „Tesla“ vertina ir reklamuoja sistemos saugumą.
Duomenų žymėjimo biure Jutoje šimtai darbuotojų peržiūri vaizdo įrašus, kuriuos užfiksavo „Tesla“ automobiliai, kuriuose veikia FSD (Full Self-Driving). Vaizdo įrašai naudojami bendrovės neuroniniams tinklams mokyti, o darbuotojai žymi viską – nuo įprasto vairavimo elgesio iki kritinių gedimų. Buvę darbuotojai teigė, kad šiuose įrašuose dažnai matyti, kaip sistema daro klaidų, įskaitant nesugebėjimą reaguoti į greitosios pagalbos automobilius, nepastebėtus pavojus ir paskutinės akimirkos vairuotojo įsikišimus.
Kai kurie vaizdo įrašai buvo dar rimtesni. Darbuotojai apibūdino vaizdo įrašus, kuriuose „Tesla“ automobiliai partrenkia gyvūnus arba nespėja laiku sulėtinti greičio, kad išvengtų galimų susidūrimų su pėsčiaisiais. „Visi matėme, kaip ji nesuveikia“, – vienas buvęs žymėtojas sakė „Reuters“. Kitas teigė, kad nevažiuotų „Tesla“ robotaksi „net jei man už tai sumokėtumėte“. Buvęs savarankiško važiavimo inžinierius, kuris metus peržiūrėjo avarijų duomenis, buvo lygiai toks pat atviras: „Be abejo“, – sakė inžinierius, – „šiuo klausimu Elon nepasitikėkite.“
„Tesla“ remiasi kamerų sistema, apmokyta naudojant realaus pasaulio važiavimo vaizdo įrašus, o ne lidaru ar išsamiai iš anksto žemėlapiuose pažymėtomis aplinkomis. Tikslas – sukurti apibendrintą AI modelį, galintį susidoroti su bet kokiomis sąlygomis be išankstinių žinių apie teritoriją. Tačiau buvę darbuotojai teigė, kad sistema vis dar turi sunkumų su pagrindinėmis suvokimo ir sprendimų priėmimo užduotimis, ypač sudėtingesniuose scenarijuose.
Dėl šių trūkumų užkulisiuose vyksta tikslingesni pasirengimai, ypač prieš viešus demonstravimus. Prieš „Tesla“ robotaksi bandomąjį projektą Ostine ir 2024 m. renginį „Warner Bros.“ studijose komandos savaites rinko ir anotuodavo vaizdo įrašus iš konkrečių maršrutų. Darbuotojai rankiniu būdu pažymėjo eismo juostų ženklus, bordiūrus ir eismo signalus, kad sistema galėtų patikimiau orientuotis tose aplinkose.
Toks maršrutams pritaikytas derinimas kontrastuoja su „Tesla“ viešaisiais pranešimais. Generalinis direktorius Elon Musk apibūdino FSD kaip „bendrąjį AI sprendimą“, kuriam nereikia konkurentų naudojamų aukštos raiškos žemėlapių, kuriuos jis pavadino „gana trapius“. Tačiau buvę darbuotojai teigė, kad labiausiai kontroliuojami „Tesla“ demonstravimai priklausė nuo išsamaus, lokalizuoto pasirengimo, kurį būtų sunku pritaikyti didesniu mastu.
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