„Ryzen 5800X3D 10th AE“ nėra tiesiog iš naujo išleistas procesorius, AMD teko perprojektuoti lustą
Pasak AMD atstovo David McAfee, „Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition“ nėra tik paprastas 2022 m. procesoriaus sugrįžimas. Kadangi anksčiau naudotas gamybos metodas tapo nebeprieinamas, bendrovė turėjo perprojektuoti lustą, pritaikydama jį naujesniam „3D V-Cache“ sluoksniavimo procesui.
Kaip jau pranešėme, AMD patvirtino „Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition“ parodoje „Computex 2026“. Procesorius pasirodys birželio 25 d., o jo rekomenduojama kaina – 349 JAV doleriai. Jis išlaiko tas pačias pagrindines specifikacijas kaip ir originalus modelis: 8 „Zen 3“ branduolius, 16 gijų, 3,4 GHz bazinį dažnį, iki 4,5 GHz boost dažnį, 100 MB bendros spartinančiosios atminties ir 105 W TDP.
Nauja detalė yra ta, kad AMD negalėjo tiesiog atnaujinti gamybos naudodama originalų procesą. McAfee sakė, kad pirmosios kartos TSMC sluoksniavimo įrenginys, naudotas originaliam 5800X3D, nustojo veikti. Tuomet AMD turėjo pritaikyti senesnį „Zen 3 X3D“ dizainą naujesniam antrosios kartos sluoksniavimo procesui.
Tai nėra taip paprasta, kaip tiesiog sugrąžinti 5800X3D. Pirminis TSMC naudotas sluoksniavimo procesas pasikeitė, kai perėjome nuo pirmosios kartos prie antrosios kartos talpyklos, todėl turėjome perprojektuoti tą produktą, ir iš tiesų 5800X3D sugrąžinimui buvo skirta nemažai plėtros darbo.
Taigi, nepaisant nepakitusių specifikacijų, tai nėra tiesiog senas procesorius, įdėtas į naują dėžutę. Tai yra pakartotinai sertifikuotas 5800X3D, pagamintas naudojant naujesnį X3D sluoksniavimo procesą, paruoštas dar vienam pardavimo etapui AM4 platformoje.
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