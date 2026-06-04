Vokietijoje niekas neperka RX 9070 GRE ir tai nestebina
AMD visame pasaulyje pristatė „Radeon RX 9070 GRE“, tačiau jau dabar atrodo, kad pradinę mažmeninę kainą bus sunku pagrįsti. Oficialiai vaizdo plokštės kaina prasideda nuo 549 JAV dolerių – tai tokia pati pradinė kaina kaip ir „Radeon RX 9070“ modelio.
Remiantis „3DCenter“ duomenimis, pirmieji pasiūlymai Vokietijoje prasidėjo nuo 559 eurų, o dabartiniai pasiūlymai svyruoja apie 547 eurus. Problema ta, kad greitesnė „Radeon RX 9070“ toje pačioje rinkoje jau yra prieinama nuo 542 eurų.
„Radeon RX 9070 GRE“ yra apkarpyta „RDNA 4“ plokštė su 48 skaičiavimo vienetais, 12 GB GDDR6 atminties, 192 bitų magistrale ir 220 W plokštės galia. Ji turėtų užimti vietą tarp RX 9060 XT ir RX 9070, tačiau dabartinė mažmeninė kaina ją pernelyg priartina prie aukštesnės klasės modelio.
„3DCenter“ taip pat nurodo ankstyvus „Mindfactory“ duomenis, kuriuose išvardyti šeši „Radeon RX 9070 GRE“ modeliai. Nė vienas iš jų nepasiekė matomo pardavimų skaičiaus. „Mindfactory“ pardavimus rodo tik tada, kai skelbimas viršija viešo pranešimo ribą, taigi tai nepatvirtina, kad pardavimų nėra, tačiau rodo, kad nė vienas iš išvardytų modelių nepasiekė net žemo dvigubo skaičiaus paklausos.
Naujausi komentarai