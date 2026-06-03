„Intel“ LGA1954 lizdas palaikys „Nova Lake“, Razor Lake“ ir būsimą architektūrą
Jaykihn pasidalijo nauja informacija apie „Intel“ LGA-1954 stalinių kompiuterių platformą, kuri, kaip tikimasi, bus pristatyta kartu su „Nova Lake-S“ procesoriais.
Pasak informacijos nutekintojo, LGA-1954 palaikys procesorius, naujesnius už „Razor Lake“, pagrindinėse plokštėse, turinčiose 64 MB SPI ROM. Jis priduria, kad tai turėtų apimti visas „Z“ serijos plokštes. Tai reikštų, kad bent kai kurios „Intel“ 900 serijos pagrindinės plokštės galėtų palaikyti daugiau nei dvi procesorių šeimas, šiuo metu susietas su šia platforma.
Naujas teiginys leidžia manyti, kad BIOS atnaujinimo talpa gali būti vienas iš reikalavimų išplėstiniam procesorių palaikymui. Tai nebūtų neįprasta platformoms, kurioms reikalingas programinės įrangos palaikymas kelioms procesorių kartoms, nors „Intel“ nėra patvirtinusi jokių tokių planų dėl LGA-1954.
Tikimasi, kad LGA-1954 lizdas pakeis LGA-1851 ir bus pristatytas kartu su „Nova Lake-S“ staliniais procesoriais. Šie procesoriai turėtų priklausyti „Core Ultra 400S“ serijai. Ankstesni nutekėjimai taip pat nurodė į „Intel“ 900 serijos lustų rinkinį, įskaitant B960, Z970, Z990, Q970 ir W980.
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