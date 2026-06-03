„Noctua“ pirmieji procesorių AIO aušintuvai debiutuos birželio 16 d., kainos startuos nuo 219,9 €
„Noctua“ pagaliau paskelbė savo pirmosios AIO procesorių skysčio aušintuvų serijos pavadinimą, išleidimo datą ir kainą. „NL-LC1“ serija bus pristatyta birželio 16 d. su 240 mm, 360 mm ir 420 mm radiatoriais.
Serija pasirodo praėjus metams po to, kai „Noctua“ parodoje „Computex 2025“ pristatė dar nepavadintą AIO. „Noctua“ tada nurodė 420 mm, 360 mm ir 240 mm versijas, kurių išleidimas buvo planuojamas 2026 m. pirmąjį ketvirtį. Galutinis išleidimas į rinką dabar perkeltas į 2026 m. antrąjį ketvirtį.
„NL-LC1“ pagrįstas „Asetek Emma V2“ platforma, taip pat žinoma kaip „G8 V2“. „Noctua“ pridėjo savo „NL-PNA1“ siurblio triukšmo slopintuvą – trisluoksnę dangą su integruotu masės slopintuvu, skirtą sumažinti siurblio vibraciją ir triukšmą.
Aušintuvuose taip pat naudojama „Noctua“ „SecuFirm2+“ tvirtinimo sistema. Palaikomi lizdai: AMD AM4 ir AM5, taip pat „Intel“ LGA1700 ir LGA1851. Naudotojai, keičiantys naujesnį „Noctua“ oro aušintuvą, turėtų galėti pasilikti esamą tvirtinimo laikiklį.
240 mm ir 360 mm modeliuose naudojami NF-A12x25 G2 ventiliatoriai, o 420 mm modelyje – NF-A14x25 G2 ventiliatoriai. „Noctua“ taip pat siūlo tris siurblio veikimo režimus: „Quiet“ (Tylus), „Balanced“ (Subalansuotas) ir „Manual“ (Rankinis). Jie apima atitinkamai 750–2100 aps/min, 750–2600 aps/min ir 750–3400 aps/min, o aušinimo skysčiui pasiekus 45 °C įsijungia automatinis režimas.
Kaina prasideda nuo 219,90 € už „NL-LC1-24“ modelį. 360 mm modelis kainuoja 249,90 €, o 420 mm versija kainuoja 279,90 €. „Noctua“ taip pat parduos papildomą 80 mm VRM ventiliatorių „NL-ACF1“ už 19,90 €.
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