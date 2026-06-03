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„ASUS“ parodė RTX 5090 veikiančią nuo 48 V įtampos ir naudojančią 1000 W

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„ASUS“ demonstruoja ne tik bendrą 48 V maitinimo architektūrą. Demonstracinėje sistemoje naudojama modifikuota „GeForce RTX 5090“ plokštė, „GPU Tweak III“ programoje identifikuojama kaip „ASTRAL-RTX5090“. „ComputerBase“ teigia, kad „ASUS“ padidino plokštės galią nuo įprastų 600 W (arba 800 W „ROG Matrix RTX 5090“ modelyje) iki 1000 W esant 48 V įtampai. „GPU Tweak III“ ekrano kopijoje matoma 48,1 V įėjimo įtampa ir 1030,3 W bendras energijos suvartojimas.

Demo versijoje vis dar naudojamas 12 V-2×6 tipo jungtis, tačiau svarbu tai, kad ji nebeteikia 12 V. Esant 48 V, srovė yra žymiai mažesnė. „ComputerBase“ apskaičiavo, kad 1000 W esant 48 V reikia apie 20,8 A iš viso, arba apie 3,5 A vienam iš šešių laidų. „GPU Tweak III“ nuotraukoje matomi rodmenys vienam kontaktui svyruoja nuo 3,56 A iki 3,71 A, o tai atitinka šį skaičiavimą.

Palyginimui, „ComputerBase“ teigia, kad 600 W galios RTX 5090 esant 12 V įtampai reikėtų iš viso 50 A, arba 8,3 A vienam laidui. Esant 48 V, tai pačiai 600 W apkrovai reikėtų tik 12,5 A iš viso, arba 2,1 A vienam laidui. Štai kodėl „ASUS“ demonstracijoje gali maitinti 1000 W plokštę per tą pačią fizinę jungtį, neapkraudama laido taip pat.

„ComputerBase“ taip pat pažymi, kodėl kompiuteris vis dar naudoja 12 V. Esami komponentai yra suprojektuoti atsižvelgiant į tai, GPU įtampos reguliavimas yra paprastesnis, o 12 V yra saugesnis naudotojams. Todėl jie vadina „ASUS“ konfigūraciją tik eksperimentu, o ne produkto pristatymu. Tačiau „ASUS“ oficialiame pranešime spaudai paminėjo, kad tai yra kažkas, ką jie tiria naujos kartos AI eros GPU, kad ir ką tai reikštų.

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