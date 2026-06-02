Inžinierius pasigamino lazerinę AI gynybos sistemą prieš uodus
Kompiuterinio matymo specialistas sukūrė sistemą, kuri naudoja giluminį mokymąsi ir lazerinę taikymo sistemą, kad medžiotų uodus. Kompiuterinio matymo ir robotikos srityje dirbantis Steven Cheng užfiksavo šio projekto eigą, kurdamas tai, ką jis vadina „galutiniu uodų naikintoju“, ir taip paprastą buitinį nepatogumą pavertė inžineriniu iššūkiu.
Sistemos pagrindą sudaro vizualinis modelis, kurį S. Cheng apmokė naudodamas specialiai parengtą uodų duomenų rinkinį. Tam jis pasitelkė DSLR fotoaparatą su didelio didinimo objektyvu, kuriuo užfiksavo išsamius uodų vaizdus mokymo duomenims. Ta pati fotoaparato konfigūracija tarnauja ir kaip mokymo įrankis, ir kaip pagrindinis jutiklis uodams aptikti.
Cheng sakė, kad šių duomenų rinkimo procesas paliko jam „nesuskaičiuojamą kiekį uodų įkandimų visame kūne“ – tai priminimas, kad netgi labai techniniai projektai kartais reikalauja nepatogiai priartėti prie realaus pasaulio. Surinkti vaizdai buvo anotuoti ir panaudoti giluminio mokymosi modelio mokymui, kad jis galėtų atpažinti skraidančius uodus.
Cheng pažymėjo, kad šis procesas „tikrai išbandė mano vaizdo plokštę“, nes sistema apdorodavo duomenis, siekdama pagerinti aptikimo tikslumą. Galiausiai jis teigė, kad modelio veikimas buvo „gana geras“, o tai rodo, kad jis gali patikimai išskirti uodus iš foninio triukšmo.
Įdiegęs aptikimo sistemą, Cheng ėmėsi reagavimo sistemos. Jis integravosi lazerį, kuris, jo žodžiais tariant, buvo kalibruotas „akimirksniu paversti uodus keptais“. Lazeris sumontuotas ant didelio tikslumo pramoninio rotacinio stovo, leidžiančio jam judėti greitai ir tiksliai, sekant vaizdo sistemos atpažintus taikinius.
Rezultatas – uždarojo kontūro sistema: kamera atpažįsta uodą, modelis tai patvirtina, o aparatūra realiuoju laiku prisitaiko, kad galėtų nusitaikyti ir šaudyti. Skirtingai nuo tradicinių vabzdžių naikintuvų, kurie remiasi pasyviu pritraukimu, ši sistema aktyviai seka ir naikina atskirus vabzdžius.
Cheng taip pat pasirūpino saugumu, pridėdamas antrą plačiakampę kamerą, kuri aptinka šalia esančius žmones ir degias medžiagas. Jei sistema nustato, kad šie objektai ir potencialus taikinys sutampa, ji išjungia lazerį. Ši apsauga neleidžia įrenginiui šaudyti, kai yra bet kokia netyčinės žalos rizika.
Surinkęs ir išbandęs sistemą, Cheng ją įdiegė savo namuose. Jis sako, kad po vienos nakties veikimo visi jo namuose buvę uodai buvo „sėkmingai išnaikinti“.
