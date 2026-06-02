„Intel“ savo „Xe3p“ grafikos architektūrą įvardina kaip skirtą „būsimos kartos kompiuteriams“
„Computex 2026“ parodoje pristatytame GPU architektūros plane „Xe3P“ taip pat nurodytas skyriuje „Naujos kartos kompiuteriai“ („Next gen PC“). Tai atskiras projektas nuo „Panther Lake“, kurio „Core Ultra 300“ serijos procesoriuose jau naudojama „Xe3“ grafika.
„Intel“ patvirtino, kad „Xe3P“ yra „Crescent Island“ duomenų centrų GPU pagrindas, o šiandien buvo patvirtinta, kad jis palaiko iki 480 GB atminties. Tačiau tai nėra žaidimų vaizdo plokštė. Tuo tarpu naujajame skaidrių rinkinyje minimas asmeniniai kompiuteriai.
Ši formuluotė nepatvirtina, kad bus išleistos atskiros „Xe3P“ vaizdo plokštės žaidėjams. Tai greičiausiai reiškia būsimus klientų procesorius, galbūt „Nova Lake“ variantus su „Xe3P“ pagrįsta grafika. „Intel“ patvirtino „Xe3P“ naudojimą „Crescent Island“, tačiau nepaskelbė apie žaidimų vaizdo plokštę, pagrįstą šia architektūra.
Neseniai pasklido gandas, kad „Xe3P“ nebus naudojama žaidimų vaizdo plokštėse. „Intel“ nieko nepadarė, kad paneigtų šį gandą, ir „Intel“ turi problemų suprasti tai, ką mes, entuziastai, laikome asmeniniais kompiuteriais. „Intel“ nuomone, staliniai kompiuteriai yra netgi mini kompiuteriai, o asmeniniai kompiuteriai – tai ir nešiojamieji kompiuteriai. Taigi, taip, „Xe3P“ pasirodys asmeniniuose kompiuteriuose, bet greičiausiai ne kaip atskiras GPU.
