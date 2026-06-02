AMD pranešė apie „FidelityFX Super Resolution for PRO“
AMD paskelbė informaciją apie „FidelityFX Super Resolution for PRO“ – savo vaizdo kokybės didinimo technologijos versiją, skirtą ne žaidimams, o profesionalioms programoms. Bendrovė teigia, kad „FSR for PRO“ sukurta dizaino ir vizualizacijos programinei įrangai. AMD kaip vieną iš pavyzdžių nurodo architektūros renderinimą realiuoju laiku, kur didesnis vaizdo lango našumas gali padėti naudotojams dirbti su sudėtingomis scenomis, spindulių sekimu ir sudėtingesniais modeliais.
Pasak AMD, „FSR for PRO“ veikia renderindama programą žemesne vidine skiriamąja geba ir vėliau padidindama išvesties skiriamąją gebą. Bendrovė nurodo keturis kokybės režimus 2560×1440 išvesties atveju: „Ultra Quality“, „Quality“, „Balanced“ ir „Performance“. AMD pateiktame pavyzdyje, naudojant „Radeon PRO W6800“ su įjungtu spindulių sekimu programoje „ACCA Edificius“, našumas padidėja nuo 7,0 kadrų per sekundę (FPS) natūralia skiriamąja geba iki 24,8 kadrų per sekundę (FPS) „Performance“ režimu.
AMD teigia, kad ši technologija yra tarpplatforminė, atviro kodo ir nereikalauja specialios grafikos aparatūros. Ji palaiko „DirectX 11“, „DirectX 12“ ir „Vulkan“, taip pat nurodyta integracija su „Unreal Engine 4“ ir „Unity“. Tačiau, kaip ir žaidimų FSR atveju, šiai funkcijai vis dar reikalinga kūrėjų integracija.
AMD taip pat pakartoja „FSR Upscaling 4.1“ išleidimo laikotarpį senesnėms „Radeon“ GPU. RDNA 3 palaikymas planuojamas 2026 m. liepos mėn., pradedant „Radeon RX 7000“ serijos vaizdo plokštėmis daugiau nei 300 palaikomų žaidimų. RDNA 2 palaikymas planuojamas 2027 m. pradžioje, o tai reiškia, kad „Radeon RX 6000“ serijos plokštės vėliau taip pat gaus oficialų „FSR Upscaling 4.1“ palaikymą.
Naujausi komentarai