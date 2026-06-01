„Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition“ išleidimas birželio 25 d. už 349 USD
AMD patvirtino „Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition“ pakartotinį išleidimą. Procesorius pasirodys birželio 25 d., o jo rekomenduojama kaina bus 349 JAV doleriai.
Naujoji versija išlaiko tas pačias pagrindines specifikacijas kaip ir originalus „Ryzen 7 5800X3D“. Tai reiškia 8 „Zen 3“ branduolius, 16 gijų, 3,4 GHz bazinį dažnį, iki 4,5 GHz boost dažnį, 100 MB bendros talpos spartinančiąją atmintį ir 105 W TDP.
AMD teigia, kad jubiliejinis modelis parduodamas kartu su „Carbice Ice Pad“ šiluminiu sąsajos sluoksniu. Kompanija jį vadina ilgaamžiu šiluminiu sluoksniu, sukurtu siekiant supaprastinti montavimą ir išlaikyti stabilų šiluminį našumą ilgą laiką.
„Ryzen 7 5800X3D“ iš pradžių buvo išleistas 2022 m. už 449 JAV dolerius. Nauja AMD kaina – 349 JAV doleriai – reiškia, kad pakartotinai išleistas modelis kainuoja 100 JAV dolerių mažiau nei pradinė gamintojo rekomenduojama kaina, o tai vis dar yra aukščiausios klasės pasirinkimas vartotojams, kurie lieka prie AM4.
Neapsimoka naujintis am4 net su dabartinėm ram kainomis 5800x3d turėtų kainuoti iki 250eu max,pats neseniai atsinaujinau i am5 už 500eu maždaug dar pardaviau savo am4 rinkini už 200 eu tai upgreidas gavosi 300eu
Sutinku, 350 usd uz 5800x3d, kai 9800x3d uz 400 eur galima gauti gana juokingai atrodo
Kai tokios RAM kainos tai pravalas isvis kazka atsinaujinti