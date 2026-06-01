AMD „Radeon RX 9070 GRE“ išleidžia globaliai už 549 USD kainą
AMD patvirtino pasaulinį „Radeon RX 9070 GRE“ – 12 GB talpos RDNA 4 vaizdo plokštės, kuri anksčiau buvo parduodama tik Kinijoje, – išleidimą. Vaizdo plokštę bus galima įsigyti pas platintojus nuo birželio 2 d., o rekomenduojama kaina internetinėse parduotuvėse – 549 JAV doleriai.
„Radeon RX 9070 GRE“ naudoja apkarpytą „Navi 48“ GPU su 48 skaičiavimo vienetais ir 3 072 stream procesoriais. Ji turi 12 GB GDDR6 atminties su 192 bitų magistrale ir boost dažnį iki 2,79 GHz. Plokštės galia yra 220 W.
AMD dabar „Radeon RX 9070 GRE“ pozicionuoja tiesiai 549 JAV dolerių kainos segmente. Tai ta pati pradinė rekomenduojama kaina kaip ir „Radeon RX 9070“, nors ne-GRE modelis turi 16 GB atminties, 256 bitų magistralę ir daugiau aktyvių branduolių. AMD pačios palyginimo medžiagoje dabar naudojamos aukštesnės dabartinės „RX 9070“ mažmeninės kainos, o tai rodo, kad „GRE“ į seriją įeina kaip pigesnė alternatyva tik esant dabartinėms rinkos kainoms.
AMD skaidrėse ši plokštė lyginama su „GeForce RTX 5060 Ti 16GB“ ir teigiama, kad jos našumas yra iki 22 % didesnis daugiau nei 40 žaidimų. Tai yra AMD pateikti skaičiai, todėl reikėtų palaykti nepriklausomų apžvalgų rezultatų norint sužinoti tikrąją spartą.
kas cia per nesamone, isleidineti 9070gre uz 9070 kaina? 😀 juk gpu rinkoje situacija nera tragiska.
ar jie cia gal atsizvelgdami i ram kainu kritima tikisi jog rinka atsigaus ir bus gpu trukumas?
max 450$ msrp turetu buti, + dar 9060 xt ir ta bent 16gb turi 😀