„Intel“: „Arc G3 Extreme“ siūlo „Ryzen Z2 Extreme“ spartą naudodamas 50 % mažiau energijos
„Intel“ paskelbė naujus savo nešiojamosios platformos „Arc G3 Extreme“ žaidimų našumo rodiklius. Šie duomenys buvo pateikti „Gamers Nexus“ interviu su „Intel“ atstovu Tomu Petersenu, o bandymams buvo naudojama būsima „MSI“ sistema „Claw 8 EX AI+“.
Remiantis pačios „Intel“ duomenimis, „Arc G3 Extreme“ vidutiniškai yra 44 % greitesnė nei „Core Ultra 7 258V“ žaidžiant 1080p High raiška su įjungtu 2x išdidinimu. Palyginime naudojama „Arc G3 Extreme“ su 35 W nuolatine galia, o „Lunar Lake“ – su 30 W nuolatine galia. „Intel“ taip pat lygina naują platformą su AMD „Ryzen Z2 Extreme“, kuris, kaip tikimasi, bus įdiegtas būsimame „ASUS ROG Xbox Ally X“.
Esant 35 W nuolatiniam galingumui, „Intel“ teigia, kad „MSI Claw 8 EX AI+“ vidutiniškai yra 42 % greitesnis nei „ASUS ROG Xbox Ally X“ su „AMD Z2 Extreme“. Teste vėl naudojami 1080p aukšti nustatymai su įjungtu 2x išdidinimu palaikomuose žaidimuose.
„Intel“ diagramoje matyti našumo padidėjimas visuose išbandytuose žaidimuose, nors tai yra gamintojo pateikti skaičiai, o ne nepriklausomų bandymų rezultatai. „Intel“ taip pat pateikė 17 W ir 35 W palyginimą. Šiame scenarijuje parodoma, kad „Arc G3 Extreme“ sistema, veikianti 17 W režimu, užtikrina panašų vidutinį našumą kaip „AMD Z2 Extreme“ sistema, veikianti 35 W režimu. „Intel“ tai pateikia kaip dvigubą našumą vienam vatui, nors kai kuriuose žaidimuose šiame konkrečiame palyginime vis dar pranašumą turi AMD.
Bendrovė taip pat išsamiai aprašė „Intelligent Bias Control 3.5“ – programinės įrangos funkciją, kuri keičia procesoriaus planavimą ir energijos naudojimą nešiojamiesiems žaidimams. „Intel“ teigia, kad tai gali pagerinti kadrų dažnį ir nukreipti daugiau energijos į GPU. Esant 12 W, „Intel“ teigia, kad įjungus IBC vidutinis FPS padidėja 13 %, o atskiras 12 W palyginimas rodo, kad „Arc G3 Extreme“ vidutiniškai yra 37 % greitesnis nei „AMD Z2 Extreme“.
„Arc G3 Extreme“ yra pagrįstas „Panther Lake“ ir naudoja „Intel Arc B390“ grafiką su 12 „Xe3“ branduolių. „Intel“ jau patvirtino, kad „Arc G3“ ir „Arc G3 Extreme“ yra nešiojamiesiems įrenginiams skirti procesoriai, o „MSI Claw 8 EX AI+“, „Acer Predator Atlas 8“ ir „ONEXPLAYER 3“ yra pirmosios patvirtintos sistemos.
Naujausi komentarai