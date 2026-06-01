„NVIDIA“ atskleidė „RTX Spark“ – naują „Windows“ kompiuterių platformą
„NVIDIA“ oficialiai pristatė „RTX Spark“ – naują „Windows“ kompiuterių platformą, sukurta remiantis „Grace Blackwell“ lustu. Šis pranešimas patvirtina, kad „NVIDIA“ žengia į vartotojams skirtų kompiuterių procesorių rinką su visiškai integruotu „system-on-chip“ sprendimu, o ne tik su atskiru GPU.
Mikroschema buvo pristatyta kartu su „Microsoft“ konferencijoje „GTC Taipei“. „NVIDIA“ teigia, kad „RTX Spark“ sukurta dirbtinio intelekto agentams, turinio kūrimui ir žaidimams. Ši platforma šį rudenį pasirodys plonuose „Windows“ nešiojamuosiuose kompiuteriuose ir kompaktiškuose stacionariuose kompiuteriuose.
„RTX Spark“ naudoja „Blackwell RTX“ GPU su 6144 „CUDA“ branduoliais ir penktosios kartos „Tensor“ brnaduoliais su FP4 palaikymu. „NVIDIA“ nurodo iki 1 petaFLOP FP4 AI našumą. GPU yra prijungtas per „NVLink-C2C“ prie 20 branduolių „Grace“ CPU, kuris, kaip teigia „NVIDIA“, buvo specialiai sukurtas kartu su „MediaTek“.
Aukščiausios klasės „RTX Spark“ konfigūracija palaiko iki 128 GB LPDDR5X suvienodintos atminties. „NVIDIA“ nurodo 600 GB/s GPU-CPU pralaidumą per „NVLink-C2C“. Bendrovė tai lygina su 5 kartus didesniu „PCIe Gen5“ pralaidumu.
Tai patvirtina, kad „RTX Spark“ yra glaudžiai susijęs su „DGX Spark“ naudojamu „GB10“ lustu. Skirtumas yra tikslinė rinka. „DGX Spark“ buvo pristatytas kaip kompaktiška AI kūrimo sistema, o „RTX Spark“ dabar pozicionuojamas kaip „Windows“ kompiuterių platforma, skirta nešiojamiesiems kompiuteriams ir mažiems stacionariems kompiuteriams.
Pasak „NVIDIA“, „RTX Spark“ sistemos gali lokaliai vykdyti 120 milijardų parametrų kalbos modelius su iki 1 milijono konteksto žodžių. Bendrovė taip pat teigia, kad platforma gali atkurti 90 GB 3D scenas, redaguoti 12K 4:2:2 vaizdo įrašus ir generuoti 4K AI vaizdo įrašus.
Oficialiame pranešime spaudai teigiama, kad „RTX Spark“ kompiuteriai gali paleisti AAA žaidimus 1440p raiška ir daugiau nei 100 kadrų per sekundę su spindulių sekimu, DLSS ir „Reflex“. „NVIDIA“ nepateikė išsamaus žaidimų sąrašo, nustatymų ar galios ribų, susijusių su šiuo teiginiu. „NVIDIA“ kaip vieną iš pavyzdžių pateikė žaidimą „Indiana Jones and the Great Circle“. Bendrovė taip pat informavo, kad „RTX Spark“ gali pasiūlyti grafinį našumą, artimą „GeForce RTX 5070“ nešiojamojo kompiuterio GPU, priklausomai nuo programos.
„RTX Spark“ yra „Arm“ pagrindu sukurta mikroschema. Tai reiškia, kad tradicinės „x86“ „Windows“ programos gali tekti paleisti per „Microsoft“ „Prism“ emuliatorių, nebent būtų prieinamos natūralios „Arm“ versijos.
„NVIDIA“ ir „Microsoft“ kuria natūralią „Windows“ platformą AI agentams. „NVIDIA“ savo vykdymo aplinką vadina „OpenShell“. „Microsoft“ prideda „Windows“ saugumo ir izoliacijos funkcijas, kad vietiniai agentai galėtų veikti naudotojo kontroliuojami.
„NVIDIA“ teigia, kad „Adobe“ pertvarko „Photoshop“ ir „Premiere“ „RTX Spark“ sistemai. Bendrovė taip pat mini „Blender“, „DaVinci Resolve“, „Maxon Cinema4D“, „Redshift“, „Topaz Photo“, „CapCut“, „Cubase“, „Bitwig Studio“ ir „Affinity by Canva“ įgimtą „Arm“ palaikymą.
„NVIDIA“ teigia, kad „RTX Spark“ nešiojamieji kompiuteriai bus tiekiami su 14–16 colių ekranais. Bendrovė nurodo, kad korpusai bus vos 14 mm pločio ir svers tik tris svarus (~1,36 kg). Kai kuriuose modeliuose bus naudojami dvigubi OLED ekranai su „G-SYNC“ palaikymu.
Pirmieji OEM gamintojai – „ASUS“, „Dell“, „HP“, „Lenovo“, „Microsoft Surface“ ir MSI. Vėliau prisijungs „Acer“ ir „GIGABYTE“ sistemos. „NVIDIA“ partneriai jau dirba prie daugiau nei 30 nešiojamųjų kompiuterių ir daugiau nei 10 stacionarių kompiuterių.
nu paziuresim, man tai atrodo bus taspac kas su qualkomu. Daug pijaro, daug reklamu, irgio ten revoliucijos, kol visi numete ta arm ant windu.