AMD pažadėjo AM5 lizdą palaikyti iki 2029 m.
Remiantis nauju skaidrių rinkiniu, pristatytu parodoje „Computex 2026“, AMD pratęsia savo AM5 platformos gyvavimo ciklą iki 2029 m. Atnaujintas grafikas patvirtina, kad nauji „Ryzen“ procesoriai šiam lizdui bus toliau tiekiami ir po anksčiau numatyto 2027 m. ir vėlesnio laikotarpio.
AM5 lizdas buvo pristatytas 2022 m. su „Ryzen 7000“ procesoriais, pagrįstais „Zen 4“ architektūra. Vėliau buvo pridėta „Ryzen 8000G“ APU, „Ryzen 9000“ stalinių kompiuterių procesorių ir „Ryzen 9000X3D“ procesorių, pagrįstų „Zen 5“ architektūra, palaikymas. Galima drąsiai daryti prielaidą, kad „Ryzen 10000“ ir jo įpėdinis bus išleisti su AM5 lizdu.
Anksčiau AMD teigė, kad AM5 bus palaikomas iki 2027 m. ir vėliau. Naujas 2029 m. tikslas suteiktų AM5 mažiausiai septynerių metų procesorių palaikymą, darant prielaidą, kad AMD laikysis dabartinio grafiko.
Tai priartina AM5 prie AMD AM4 platformos, kuri buvo pristatyta 2016 m. ir vis dar gauna naujus procesorių išleidimus. AM4 aprėpė keletą „Zen“ kartų ir tapo viena iš ilgiausiai veikiančių vartotojams skirtų stalinio kompiuterio lizdų.
Ilgesnis AM5 planas taip pat rodo, kad AMD dar neplanuoja perkelti stalinių kompiuterių „Ryzen“ į naują atminties platformą. AM5 yra sukurta remiantis DDR5 ir PCIe 5.0, o AMD nepaskelbė apie jokį perėjimą prie DDR6 ar PCIe 6.0.
