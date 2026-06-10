AMD tikisi, kad DDR5 kainos į įprastinį lygį grįš po dviejų metų
Taivano žiniasklaidos priemonė parodoje „Computex 2026“ surengė interviu su Davidu McAfee, AMD pasaulinio masto viceprezidentu ir klientų kanalų verslo generaliniu direktoriumi. Pokalbis apėmė dabartinį atminties trūkumą, DDR5 kainas ir AMD ilgalaikius platformų planus.
Pasak „4Gamers“, D. McAfee teigė, kad per pastaruosius vienerius ar dvejus metus DDR4 gamybos apimtys mažėjo, o dauguma atminties gamintojų jau investavo dideles lėšas į DDR5 gamybą. Straipsnyje taip pat dabartinis DDR5 kainų kilimas siejamas su dirbtinio intelekto (AI) rinkos paklausa, kuri ir toliau sunaudoja didelius atminties kiekius.
Šiandien DDR5 vis dar yra brangi, tačiau tikimasi, kad kainos pamažu atsigaus. Remiantis „4Gamers“, AMD atstovas David McAfee tikisi, kad DDR5 kainos pamažu atsigaus ir po maždaug dvejų metų grįš į įprastą lygį.
Pranešama, kad „Samsung“ ir „Micron“ plečia gamybos pajėgumus, o Kinijos CXMT taip pat didina DDR5 gamybą. Tai nereiškia, kad kainos greitai nukris. Atminties rinkoje paklausos ir pasiūlos ciklai yra įprasti, tačiau šįkart tikimasi, kad padėties ištaisymas užtruks ilgiau.
Tame pačiame interviu taip pat buvo paliesti AMD AM5 platformos planai. McAfee, kaip pranešama, sakė, kad lizdo strategija yra sudėtingas sprendimas, nes keičiant procesoriaus kontaktus naujos platformos pradžioje susidaro didesnės išlaidos. Sakoma, kad AMD vertina, ar AM5 gali toliau palaikyti būsimus standartus, pvz., DDR6 atmintį ir PCIe 6.0, prieš nuspręsdama, kada reikia keisti lizdą.
AMD dar nepaskelbė apie AM6 lizdą. Kol kas AM5 lieka aktyvi stalinių kompiuterių platforma „Ryzen 7000“, „Ryzen 8000G“, „Ryzen 9000“ ir būsimiems „Ryzen“ procesoriams.
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