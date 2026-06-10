AI bumerango efektas: darbdaviai susigrąžina atleistus darbuotojus
Generatyvinis dirbtinis intelektas (AI) per pastaruosius metus buvo kaltinamas dėl šimtų tūkstančių atleidimų, tačiau vis daugėja įrodymų, kad įmonės pernelyg skubėjo automatizuoti biuro darbuotojų pareigas. Keletas naujausių tyrimų rodo, kad daugelis darbdavių vėl užpildo neseniai panaikintas darbo vietas, nes pervertino AI teikiamą našumo padidėjimą ir sąnaudų sutaupymą.
Kai kuriuose tyrimuose nustatyta, kad maždaug trečdalis įmonių, bandžiusių darbuotojus pakeisti AI, dalį jų vėl įdarbino arba išreiškė apgailestavimą dėl šio sprendimo. Šie skaičiai papildo vis gausėjančius įrodymus, kad tikrosios generatyvinio AI diegimo išlaidos verslą užklupo netikėtai.
2025 m. pabaigoje paskelbtoje „Forrester Research“ ataskaitoje prognozuojama, kad maždaug pusė AI priskiriamų atleidimų bus tyliai atšaukti. Tačiau vadinamasis AI bumerango efektas gali ne visiems darbuotojams būti vienodai naudingas.
Nors įmonės gali tyliai vėl įdarbinti patyrusius darbuotojus, tiems, kurie ieško pradinio lygio darbo, vis dar gali nepasisekti. „Forrester“ taip pat prognozavo, kad dauguma įmonių pasinaudos proga pereiti prie pigesnės užsienio darbo jėgos.
Tuo tarpu „Gartner“ vasario mėnesį paskelbė tyrimą, kuriame prognozuojama, kad pusė įmonių, panaikinusių klientų aptarnavimo pareigas, iki 2027 m. jas pervadins ir vėl užpildys. Ši prognozė buvo pateikta kartu su atskiru 2025 m. spalio mėn. atliktu 321 klientų aptarnavimo ir palaikymo vadovų tyrimu, kurio metu paaiškėjo, kad tik 20 % iš tikrųjų sumažino darbuotojų skaičių pereidami prie AI – tai rodo, kad automatizavimas daugiausia padidino darbuotojų skaičių, o ne juos pakeitė.
„Fast Company“ neseniai aprašė „Robert Half“ ataskaitą, kurioje nurodyta, kad apie 29 % apklaustų įmonių vėl įdarbino darbuotojus į tas pačias pareigas, kurias anksčiau buvo panaikinusios. Didžiausias pakartotinio įdarbinimo rodiklis buvo finansų (44 %), žmogiškųjų išteklių (35 %) ir technologijų (32 %) srityse, o rinkodaros, teisės, sveikatos priežiūros, administracinės ir klientų aptarnavimo sritys buvo netoli už jų.
Įmonės nustatė, kad nors AI gali atlikti daugelį užduočių greičiau ir efektyviau nei žmonės, dėl kokybės nuosmukio reikėjo daugiau žmogiškosios priežiūros nei buvo numatyta.
Iš 2 000 apklaustų įdarbinimo vadybininkų apie 40 % nurodė, kad AI negalėjo pakeisti organizacijos žinių, 38 % teigė, kad nepakankamai įvertino žmogiškosios kokybės kontrolės poreikį, o 35 % pastebėjo nuviliantį našumo padidėjimą. Šie rezultatai atitinka lapkričio mėnesio ataskaitą, kurioje duomenys iš 2,4 mln. darbuotojų 142 įmonėse visame pasaulyje parodė pastaruoju metu nuolat didėjantį pakartotinių įdarbinimų skaičių.
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