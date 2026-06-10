„Intel“ akcijos pakilo po gando apie „Google“ 3 mln. AI lustų užsakymą
„Intel“ pastangos atgauti pozicijas pažangiosios mikroschemų gamybos srityje sulaukia naujo susidomėjimo, nes kai kurie didžiausi dirbtinio intelekto rinkos žaidėjai ieško alternatyvų savo tradiciniams tiekėjams. Pranešama, kad „Alphabet“ priklausanti „Google“ užsakė iš „Intel“ daugiau nei tris milijonus tenzorių apdorojimo blokų, skirtų gaminti 2028 m. Jei užsakymas bus įgyvendintas, tai suteiktų didelį postūmį „Intel“ kontraktinės gamybos padaliniui, nes bendrovė siekia atgauti savo pozicijas pažangiausių mikroschemų gamybos srityje.
Pranešama, kad sandoris sudaromas esant didėjančiai įtampai pasaulinėje mikroschemų tiekimo grandinėje, praneša „The Information“, remdamasis žmonėmis, tiesiogiai susipažinusiais su derybomis. TSMC, ilgą laiką buvusi dominuojanti pažangių mikroschemų gamintoja, sunkiai sekasi patenkinti paklausą, kurią skatina sparčiai plintantis dirbtinis intelektas. Šis disbalansas paskatino pagrindinius dirbtinio intelekto mikroschemų kūrėjus ieškoti kitų gamintojų, įskaitant „Intel“, o ne pasikliauti vien TSMC.
„Google“ „Tensor Processing Units“ yra pagrindinis šio pokyčio veiksnys. Bendrovė nuosekliai kuria savo vidinius lustus, siekdama sumažinti priklausomybę nuo „NVIDIA“ GPU, tuo pačiu juos naudodama savo debesų paslaugų stiprinimui. Užtikrinti pakankamus gamybos pajėgumus ateities kartoms tampa vis svarbiau, nes AI darbo krūviai tampa vis sudėtingesni ir reikalauja vis daugiau skaičiavimo resursų.
Investuotojai greitai sureagavo į naujausius įvykius. Po pranešimo „Intel“ akcijos prekybos pradžioje pakilo daugiau nei 9 %, prisidėdamos prie šuolio, dėl kurio šiais metais akcijos jau pakilo beveik 169 %.
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