„Ubisoft“ atleido šimtus darbuotojų
Nėra paslaptis, kad „Ubisoft“ pastaruoju metu išgyvena sunkų laikotarpį – šis žaidimų milžinas 2026 m. pradžioje paskelbė apie radikalius struktūros pokyčius, o prieš kelis mėnesius įvyko atleidimai. Dabar atrodo, kad „Ubisoft“ vykdo dar daugiau atleidimų, o šįkart dėl jų uždaroma ir keletas studijų. Pasak „Insider Gaming“, „Ubisoft“ vidiniai šaltiniai patvirtino, kad buvo atleista net 380 darbuotojų.
Labiausiai nukentėjo „Ubisoft Winnipeg“ studija, kurioje buvo atleisti 65 darbuotojai ir kuri buvo uždaryta, bei „Ubisoft Belgrade“ studija, kurią ištiko tas pats likimas po to, kai buvo atleisti apie 100 darbuotojų. „Ubisoft Barcelona“ studijoje darbą prarado 51 darbuotojas, o „Ubisoft San Francisco“ studijoje buvo atleistas neatskleistas skaičius darbuotojų. Tuo tarpu „Ubisoft Montreal“ studijoje 120 darbuotojų buvo „pašalinti“ iš „Rainbow Six Siege“ projekto, o „Ubisoft“ savo pareiškime paaiškino, kad „komandos dydžio ir išteklių paskirstymo koregavimas atsižvelgiant į besikeičiančius prioritetus ir veiklos poreikius yra įprasta praktika“. „Ubisoft“ apie atleidimus pranešė viduje per memorandumą, kuris nutekėjo į spaudą anksčiau nei planuota ir dar prieš kai kuriems darbuotojams sužinojus apie atleidimus. Toliau pateikiamas originalus pareiškimas.
Over the past months. Ubisoft has been evolving its organization to simplify how it operates, reduce its cost base. and strengthen the company for the long term. These decisions also reflect adjustments to the level of activity following recent portfolio reviews.
As part of this effort, we have made the following announcements today regarding our teams and operations.
In production, difficult decisions were made to close our studios in Winnipeg and Belgrade, and we have initiated consultations regarding a proposed restructuring of our Barcelona studio with a refocus of activities on Rainbow Six subject to employee representative consultations.
Changes are also underway across the global Publishing organization, to adapt how teams are structured and deployed, while maintaining a strong presence in key markets.
Pending consultations, these decisions mean that up to 380 employees could be impacted.
These changes do not reflect the talent, commitment, or contributions of the people affected.
Local management teams are engaging directly with employees to provide information, answer questions, and ensure appropriate support throughout the process.
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