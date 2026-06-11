„Thermal Grizzly“ parodė naujas „Duronaut Pro“ ir „Hydronaut Pro“ termo pastas
„Thermal Grizzly“ pristatė savo naujas ir netrukus rinkoje pasirodysiančias aukštos kokybės šilumines pastas „Duronaut Pro“ ir „Hydronaut Pro“. Be to, kompanija į parodą atsivežė keletą naujų prototipų, tarp kurių – deimantais padengta „Mycro Direct-Die“ aušintuvo versija, taip pat keletas naujų aušintuvų dangų, sukurtų bendradarbiaujant su Šveicarijos dangų technologijų ekspertu „Platit“.
Naujosios „Duronaut Pro“ ir „Hydronaut Pro“ šiluminių pastų versijos bus patobulintos, palyginti su anksčiau buvusiomis. „Duronaut Pro“, pasižyminti ilgaamžiškumu ir aukštu šiluminiu laidumu, skirta žaidėjams ir kompiuterių spartintojams, taip pat reiklioms pramoninėms aušinimo sistemoms. Naujoji „Duronaut Pro“ versija žada žymiai žemesnę temperatūrą, palyginti su ankstesne versija, ir tas pats pasakytina apie „Hydronaut Pro“ – silikono neturinčią šiluminę pastą, labiau skirtą žaidimų sistemoms su skysčio aušintuvais, turinčiais didelio paviršiaus šilumokaičius. „Duronaut Pro“ ir „Hydronaut Pro“ turėtų pasirodyti rinkoje gana greitai.
Didžiausia „Thermal Grizzly“ parodos žvaigždė neabejotinai buvo „Mycro Direct-Die Diamond“ blokas, kuriame naudojami du 500 eurų vertės pramoninio lygio CVD deimantai, kurių teorinis šilumos laidumas siekia iki 2200 W/m-K, ir kurie įdiegti į vario-deimantų bloką bei palyginti su standartine tik iš vario pagaminta aušinimo plokšte. Galų gale, šis sprendimas iš tiesų veikia geriau ir parodo, ką šiuo metu galima pasiekti, tačiau, kita vertus, abejojame, ar jis taps realiu produktu dėl kainos.
Be „Mycro Direct-Die Diamond“ bloko, „Thermal Grizzly“ taip pat pristatė keletą naujų dangų. „Thermal Grizzly“ bendradarbiavo su Šveicarijoje įsikūrusiais „Platit“ ekspertais, kad pristatytų keturias skirtingas naujos kartos fizikinio garų nusodinimo (PVD) dangas, kurių kiekviena pasižymi unikaliomis savybėmis ir našumu. Jos užtikrina geresnį atsparumą korozijai, geresnį atsparumą įbrėžimams, geresnį šiluminį našumą ir dar daugiau. „Thermal Grizzly“ teigia, kad vis dar testuoja ir vertina kiekvieną iš šių dangų, tad galime tikėtis, kad kai kurias iš jų pamatytume būsimuose „Thermal Grizzly“ blokuose.
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