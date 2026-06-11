„Logitech“ išleidžia sulenkiamą pelę „Mobi Fold“
„Logitech“ išsprendė didelę keliaujančių profesionalų problemą, pristatydama „Mobi Fold“ ir „Mobi Fold for Business“. „Mobi Fold“ – pirmoji „Logitech“ sulenkiama pelė – sukurta taip, kad naudotojai galėtų patogiai išnaudoti visą savo produktyvumo potencialą, nesvarbu, ar jie būtų oro uosto poilsio salėje, triukšmingoje kavinėje, ar viešbučio fojė.
Šiuolaikiniam profesionalui darbas nebėra susietas su rašomuoju stalu – jis vyksta „tarpinėse“ erdvėse. Tačiau „Logitech“ tyrimai atskleidžia liūdną realybę: nors 72 % profesionalų turi pelę, tik 26 % iš tikrųjų ją naudoja dirbdami viešose vietose. Pagrindinės kliūtys yra ne noro trūkumas siekti tikslumo ir patogumo, o tradicinių įrankių „apimtis ir nepatogumas“, nes jie netelpa į kišenę arba yra per sunkūs, kad tilptų į krepšį. Šis „produktyvumo atotrūkis keliaujant“ verčia milijonus žmonių pasikliauti ribotais nešiojamųjų kompiuterių jutikliniais kilimėliais, o tai lėtina darbo eigą ir didina nusivylimą.
Sukurtas siekiant papildyti šiuolaikinę estetiką, „Mobi Fold“ užtikrina, kad profesionalios darbo vietos niekada nepažeistų asmeninio stiliaus. Visame pasaulyje siūlomas trijų skirtingų spalvų variantų, todėl naudotojai gali išreikšti savo individualumą pasitelkdami intuityvų dizainą: klasikinę „Graphite“ spalvą, „Lilac“, kuri kūrybinėms darbo vietoms suteikia ryškumo, arba švarų ir minimalistinį „Off-White“ variantą, kuris dera prie bet kokios aplinkos.
Pagrindinės savybės:
- Paruošta akimirksniu: automatiškai įsijungia, kai išskleidžiama, ir išsijungia, kai uždaroma.
- Sukurtas ilgaamžiškumui: kritimui atsparus, dulkių nepraleidžiantis korpusas ir 15 metų garantija turinti vyris, sukurta kelionėms.
- Ilgalaikis maitinimas: 1 minutės įkrovimas užtikrina 22 valandas naudojimo, o visiškai įkrovus – iki 30 dienų, todėl visada būsite pasiruošę dienos darbams.
- Visiškas susikaupimas: tylūs paspaudimai leidžia dirbti produktyviai, netrukdant aplinkiniams.
- Uždarykite be baimės: įrenginyje esantis AI modelis padeda išvengti netyčinių paspaudimų sulenkiant.
- „Fast Pair“ „Google“ naudotojams: pirmasis „Logitech“ įvesties įrenginys, sertifikuotas „Fast Pair“, leidžiantis akimirksniu prisijungti prie suderinamų įrenginių.
„Mobi Fold“ visame pasaulyje bus parduodamas grafito spalvos versija, o pasirinktose rinkose – alyvinės ir balkšvos baltos spalvų versijomis už 79,99 USD / 119,99 CAD / 79,99 EUR / 69,99 GBP. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.logitech.com arba pasiteiraukite savo vietos ar internetinėje parduotuvėje. „Mobi Fold for Business“ galima įsigyti už 89,99 USD / 129,99 CAD / 84,99 EUR / 74,99 GBP per oficialius „Logitech“ B2B platinimo kanalus.
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