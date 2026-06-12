Jau galima naudoti „Windows 11 Low Latency“ profilį
„Microsoft“ šiuo metu platina „Windows 11 KB5094126“ – 2026 m. birželio mėn. kaupiamąjį atnaujinimą, skirtą „Windows 11“ versijoms 24H2 ir 25H2. Šis atnaujinimas atneša operacinės sistemos versijas 26100.8655 ir 26200.8655.
Šis leidimas perkelia naujausius „KB5089573“ peržiūros pakeitimus į įprastą „Patch Tuesday“ atnaujinimą. Tai apima naują „Microsoft“ bendrą našumo pakeitimą, skirtą programų paleidimui ir pagrindinėms aplinkos funkcijoms.
„Microsoft“ pakeitimų sąraše šios funkcijos nevadina „Low Latency Profile“. Oficialiose pastabose teigiama tik tai, kad atnaujinimas pagreitina programų paleidimą ir pagrindines aplinkos funkcijas, pvz., „Start“ meniu, paiešką ir veiksmų centrą.
Tai tas pats CPU pagreitinimo elgesys, kuris buvo testuojamas per pastarąjį mėnesį. „Windows“ trumpam padidina CPU dažnį, kai naudotojas atidaro programas ar įprastus sąsajos elementus. Pagreitinimas trunka apie vieną–tris sekundes, po to procesorius grįžta į įprastą būseną.
„Windows Latest“ praneša, kad naudotojai gali patikrinti funkciją stebėdami procesoriaus dažnį atidarydami „Start“, „Paiešką“ arba „Veiksmų centrą“. Jei procesoriaus dažnis nepadidėja, funkciją, matyt, galima įjungti anksčiau naudojant „ViVeTool“ ir nurodant funkcijos ID „58989092“.
KB5094126 taip pat įdiegia „Shared Audio“ dviem „Bluetooth LE Audio“ įrenginiams, „Multi-App Camera“ palaikymą, naujus „Task Manager“ NPU stulpelius ir galimybę pasirinkti naudotojo aplanko pavadinimą diegimo metu. „Windows Search“ dabar gali rasti ir prioritetizuoti failus, kurių pavadinime yra vos du simboliai.
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