„OpenAI“ sako, kad Kinija nuteikinėjo JAV gyventojus prieš duomenų centrus pasitelkdami tikrus faktus
„OpenAI“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Kinijoje esantys „ChatGPT“ naudotojai klausė pokalbių boto, kaip būtų galima paveikti amerikiečių nuomonę apie duomenų centrus JAV. Tačiau šios kampanijos turėjo labai mažą poveikį, be to, žmonių nuomonės ir taip nereikėjo ypač keisti.
„OpenAI“ rašo, kad dabar uždraustos paskyros „remė slaptas įtakos operacijas, kuriomis buvo skatinami naratyvai, siekiant manipuliuoti teisėta diskusija apie JAV dirbtinį intelektą ir platesnę technologijų politiką“.
Pirmoji šių paskyrų grupė socialiniuose tinkluose skelbė komentarus ir vaizdus, kuriuose „teigta“, kad dirbtinio intelekto duomenų centrų plėtra didina elektros kainas vidutiniams šeimoms. „OpenAI“ šią grupę pavadino kampanija „Data Center Bandwagon“.
Nuo 2025 m. pabaigos iki 2026 m. pradžios šios paskyros prašė „ChatGPT“ sukurti trumpus komentarus ir vaizdus anglų kalba apie duomenų centrus ir AI taikymus, kurie didina elektros energijos paklausą ir sukelia didesnes išlaidas eiliniams amerikiečiams. Šios paskyros dažnai kūrė komiksus apie duomenų centrus. AI taip pat buvo naudojama tekstui pridėti prie bendrų elektros energijos rinkodaros vaizdų, kuriuose buvo teigiama, kad piliečiai subsidijuoja AI infrastruktūrą. Tada šis turinys buvo paskelbtas socialinės žiniasklaidos platformose paskyrų, prisistatančių kaip amerikiečiai iš įvairių socialinių sluoksnių.
„OpenAI“ neleidžia naudotis savo modeliais iš Kinijos, todėl manoma, kad šiais atvejais buvo naudojamas VPN. Bendrovė teigia, kad šios paskyros greičiausiai priklausė socialinės žiniasklaidos operacijų komandai privačioje Kinijos technologijų įmonėje, dirbančioje provincijos lygio vyriausybės klientams.
Operatoriai taip pat įkėlė atskirą ataskaitą į „ChatGPT“, kurioje aprašė savo tikslus ir strategijas, skirtas daryti įtaką viešajai nuomonei ir kurti socialinių tinklų paskyras, skirtas išvengti platformų aptikimo sistemų.
„OpenAI“ nustatė antrą paskyrų grupę, kuri naudojo „ChatGPT“ turiniui, kritikuojančiam JAV muitus ir technologijų politiką, generuoti. Bendras motyvas buvo JAV ir Kinijos technologinė konkurencija, teigiant, kad JAV siekia technologinio dominavimo ir taisyklių kūrimo galios, tuo pačiu metu apgaudinėdama sąjungininkus. Paskyrose buvo nurodyta, kad generuojamame turinyje neturi būti minimas Kinijos lyderis Xi Jinping.
„OpenAI“ teigia, kad šios kampanijos turėjo nedidelį poveikį, nors iš tiesų duomenų centrai ir taip neturėjo didelio visuomenės palaikymo. Praėjusią savaitę paskelbta ataskaita parodė, kad 71 % amerikiečių dabar prieštarauja šių objektų statybai šalia jų namų, palyginti su 42 % vos prieš devynis mėnesius.
Kalbant apie kylančias elektros kainas, ataskaitoje teigiama, kad šie šaltiniai tik „spekuliuoja“ apie tai. Tačiau tai iš tiesų vyksta, kaip pažymėjo „Bloomberg“, kuris nustatė, kad kainos netoli duomenų centrų esančiose vietovėse pakilo iki 267 %.
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