Platus įkrovimo stotelių tinklas JAV yra tik „ant popieriaus“
Vis daugiau žmonių pereina prie elektromobilių ir vis dažniau naudoja programėles, kad surastų artimiausias įkrovimo stoteles. Šios programėlės dažnai nukreipia vairuotojus į automobilių salonų įkrovimo stoteles, nurodydamos jas kartu su specializuotomis viešosiomis įkrovimo vietomis. Teoriškai atrodo, kad tai augantis ir prieinamas tinklas. Tačiau praktikoje patirtis gali būti visiškai kitokia.
Vairuotojai susiduria su įkrovimo stotelėmis, kurios už užtvertų vartų, veikiančiomis tik darbo valandomis arba kurių kainos gerokai viršija jų lūkesčius. Tiems, kurie dar tik pradeda naudotis elektriniais automobiliais, tokia patirtis gali paversti tai, kas turėtų būti paprastas sustojimas įkrauti, į frustruojantį susipažinimą su šia technologija.
„Plug & Play EV“ atstovas Steve Birkett susidūrė su būtent tokia problema „Hyundai“ salone „Union“, Naujajame Džersyje. „LinkedIn“ įraše jis teigė, kad salonas už jo „IONIQ 5“ įkrovimą ėmė 15 JAV dolerių už kWh – tai gerokai daugiau, nei dauguma vairuotojų tikėtųsi sumokėti.
Tačiau kaina nebuvo vienintelė problema. Birkett apibūdino platesnę tendenciją, susijusią su atstovybės įkrovikliais, kur prieiga dažnai priklauso nuo atstovybės, o ne visuomenės prioritetų. Stotys gali būti techniškai prieinamos, tačiau praktikoje yra rezervuotos aptarnavimo transporto priemonėms arba atstovybės automobilių parkui. Kitos yra nurodytos kaip viešos, tačiau po darbo valandų yra už užrakintų vartų arba turi ženklus, kurie aiškiai rodo, kad išoriniai vairuotojai nėra labai laukiami.
„Nors yra pavyzdžių, kai automobilių salonų DCFC veikia tinkamai, pavyzdžiui, daugelis „Ford Charge“ vietų, kurias aš aplankiau, tačiau yra kur kas daugiau tų, dėl kurių dažnai skundžiamasi“, – rašė Birkett.
Tai, kas vyksta automobilių salonuose, atspindi platesnę problemą visoje įkrovimo ekosistemoje: nuoseklumo trūkumą, ypač kai kalbama apie kainodarą ir prieigą. Degalinėms jau seniai reikalaujama aiškiai ir matomai rodyti kainas. Elektrinių automobilių įkrovimo operatoriams dažnai netaikomi tokie patys reikalavimai.
Vietoj to kainos dažnai paslėptos programėlėse, o net ir tada informacija gali būti neaktuali. Tai sukuria sąlygas painiavai – o kai kuriais atvejais – brangioms staigmenoms.
Vienas vairuotojas iš Sycamore, Ilinojaus, pasidalijo ypač ryškiu pavyzdžiu. „Reddit“ tinkle, pasivadinęs C1rcuitBoard, naudotojas pasakojo, kad MES prekės ženklo stotyje gavo 671,60 dolerių sąskaitą už įkrovimą.
„Kai įkraudavau, programėlėje nebuvo rodomos atnaujintos kainos, todėl nepastebėjau problemos“, – rašė vairuotojas. „Parašiau įmonei el. laišką, norėdamas sužinoti, ar tai buvo klaida ir ar galėčiau gauti grąžinimą, (bet įmonė) dar labiau įsitvirtino savo pozicijoje ir net atsiuntė man savo elektros sąskaitą, kad „įrodytų“, jog man nebuvo priskaičiuota per daug.“
Tokios istorijos rodo, kad užkulisiuose slypi labiau techninė problema. Elektrinių transporto priemonių įkrovimas – tai ne tik prijungimas prie įkroviklio. Jis taip pat priklauso nuo programinės įrangos sistemų tinklo, kuris valdo kainodarą, sąskaitų išrašymą ir realaus laiko duomenis, dalijamasi su trečiųjų šalių programėlėmis. Kai šios sistemos nesinchronizuojasi, informacija, kuria vairuotojai pasikliauja, gali greitai tapti nepatikima.
Taip pat kyla platesnis atsakomybės klausimas. Daugelis šių įkroviklių yra įrengti naudojant viešąsias lėšas ar paskatas, skirtas išplėsti prieigą ir remti elektromobilių diegimą. Tačiau yra nedaug apsaugos priemonių, užtikrinančių, kad jie ir toliau veiks kaip tikra viešoji infrastruktūra, kai jau bus įdiegti ir pradės veikti.
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